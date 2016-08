Teivon paluumuuttaja

Teivon T76-raveja väritti varsin mieluisa vieras. Ravikuningas Vitter saapui tutulle kaviouralle, vaikka sillä ei ollut kilpailutehtäviä lauantaina. Vitter taustajoukkoineen tarjosi teivolaisyleisölle kakkukahvit. Innokkaimmat fanit kävivät kuvauttamassa itsensä Vitterin selfie-seinällä.

Kuvauspaikalla pääsi ihastelemaan myös Vitterin palkintopokaaleja, joita on kertynyt tällä kilpailukaudella yllin kyllin.

Toukokuun lopussa Vitter valloitti Tukholman Solvallan voittamalla kylmäveristen Elitkampenin. Reilu viikko sitten hevosta juhlittiin suurena sankarina, kun se poistui Turun kuninkuusraveista hallitsijan viitta harteillaan ja kuninkaan kruunu päässään.

Vitterin ohjastajalle Mika Forssille toissa viikonloppu oli täynnä voitokasta säihkettä. Hän voitti ensin ohjastajien Euroopan mestaruuden Berliinissä. Siihen päälle Forss taituroi Vitterin ravikuninkaaksi Turun Metsämäessä.

– Ohjastajien Euroopan mestaruus ja Vitterin kuninkuus sinetöivät minun heinäkuuni. Se meni aivan yläpystyyn.

– Toivottavasti pääsisin joskus tulevaisuudessa edes lähelle tuota menestyskulkua, Mika Forss fiilisteli teivolaisyleisön edessä.

Teivo merkitsee Mika Forssille paljon. Se on enemmän kuin pelkkä kotirata.

– Taisin olla vähän toisella kymmenellä, kun katsoin ravilähtöjä Teivon katsomossa.

– Kun aloin itse ajaa kilpaa, minulle oli selvää, että Teivo on kotiratani. Mikään muu ei ole käynyt mielessänikään.

Mika Forssia pitää luonnehtia ahkeraksi Teivon kävijäksi.

– Veikkaisin, että 12-vuotiaasta lähtien minulla on jäänyt yhdet tai kahdet Teivon ravit vuodessa väliin.

”Elämäni kovin viikko”

Ravikuningas Vitterin valmentaja Jalmari ”Jamma” Svartilla on pitänyt kiirettä ravikuninkuuden varmistumisen jälkeen. Svart myönsi, että tiukka mediapyöritys on alkanut tuntua treenarin kintereissä.

– Kyseessä oli ehkä elämäni kovin viikko siinä mielessä, että hevosen taustatiimi on paljon väsyneempi kuin itse hevonen.

Aivan kuninkuusravien kynnyksellä Vitter vaikutti poikkeuksellisen iskukykyiseltä.

– Ajoin tapojeni mukaisesti ensimmäisen lämmityksen ennen ensimmäistä kuninkuuskilpailun matkaa.

– Hevonen tuntui siinä todella letkeältä. Niinpä sanoin Mikalle, että meillä on kuningas tuossa aisojen välissä.

Vitterin kausi on ollut tähän mennessä loistokas ja se on vasta vähän yli puolivälin.

Seuraava suurempi koitos Vitterillä on edessään jo sunnuntaina, kun se edustaa Suomea Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa Maarianhaminassa.

Vitteristä on kasvanut lyhyessä ajassa ravikansan todellinen suosikki numero yksi.

– En olisi osannut kuvitella, että saamme näin paljon kannustusta. Meillä on huomattavan paljon hyviä ystäviä. Kiitos kaikille, Svart tunnelmoi.

Callela Eliza nappasi 25 000 euroa

Teivon T76-kierroksen merkkitapaus oli luonnollisesti tammakriteriumin finaali. Sen voittajaksi rynnisti hienossa loppukirikamppailussa kotiradan valmentajan Markku Niemisen ohjastama Callela Eliza.

Sopiva selkäjuoksu toimi voiton avaimena.

– Saimme erinomaisen juoksun kovimpiin kilpakumppaneihimme verrattuna.

– Viimeisessä kaarteessa oli hiukan hankalaa, kun olimme ajaneet useita startteja ilman kenkiä. Tamman ravi tuntui räpättävältä. Kun pääsimme loppusuoralle, Callela Eliza spurttasi hyvin maaliin, Nieminen kertasi juoksun kulkua.

Callela Elizan voitto palkittiin 25 000 euron ykköspalkinnolla.

Kuin varmemmaksi vakuudeksi voitostaan Callela Eliza teki uuden tammakriteriumin kilpailuennätyksen. Lukemat kirjoitetaan nyt 13,8.

Ennätystehtailut jatkuivat lämminveristen kultadivarissa. Mika Forss tyylitteli Kati Lindsbergin valmentamalla Outlaw Mercillä Teivon uudeksi rataennätykseksi 11,1.

Forss antoi Outlaw Mercille isot pisteet.

– Outlaw Merci on kyvyiltään maailmanluokan hevonen, mutta se on nyt jo niin lähellä eläkeikää, että se ei enää kehity.

– Sen uran alkua ovat varjostaneet terveysongelmat ja sitä myöten hevonen ei ole lyönyt itseään läpi aivan odotetusti.

– Kun hevonen vaan pysyisi tällaisena, niin se voittaa vielä jatkossakin näitä lauantain T76-lähtöjä, Forss analysoi.

Kyvyt esiin -divisioonassa nähtiin kotiradan valmentaja Matti J. Mäkisen suojatilta Petersiniltä väkevä esitys 2 600 metrin tasoitusajossa.

3-vuotiaan ruunan tähtäimessä on muun muassa Kriterium.

– Nämä lähdöt ovat juuri niitä hyviä testipaikkoja, joissa näkee, pystyykö hevonen menemään 2 600 metrin matkan.

– Nyt se näytti ainakin hirmu hyvältä, teivolaisvalmentaja iloitsi.