Ambulanssi saapunee nopeammin keskustassa

Onnettomuustilanteessa ihminen ei mieti, vaan toimii. Näin sanoo keskelle pelastustehtävää yllättäen joutunut Kalle Tuohimaa. Ylöjärveläinen sai yhdessä naapureidensa ja vaimonsa kanssa palkinnon ihmishengen pelastamisesta.

Järkyttävä onnettomuuspäivä on syöpynyt Tuohimaan mieleen pysyvästi. Oli tavallinen keskikesän lauantai Tiuraniemessä, ja aurinko paistoi.

– Virittelin siinä takapihan grilliä ruuanlaittoon – kello oli jotain neljän ja viiden välillä. Sattumalta huomasin, että eräs vanhempi rouva oli tullut rantaan uimaan.

Tuohimaa havaitsi, että tilanteessa oli jotain outoa. Laiturilta rannan suuntaisesti uinut nainen alkoi hiljalleen kääntyä kohti Keijärven ulappaa. Hänen kätensä myös heilahtivat oudosti – aivan kuin hän olisi pyytänyt apua.

– Huikkasin laiturilla olleelle naisen ystävälle, että nyt ei taida olla kaikki kunnossa. Kun uimari alkoi vajota, viskasin silmälasini puskaan ja juoksin rantaan, Tuohimaa muistelee.

– Huusin apua, koska en uskonut, että jaksaisin pelastaa naisen yksin. Vaimoni ja naapurini tulivat, ja menimme porukalla veteen.

Muutaman minuutin kuluttua tajuton rouva oli saatu vedettyä rantaan. Hetkeä myöhemmin paikalle tulleet pelastusalan ammattilaiset elvyttivät rouvan ja nostivat hänet ambulanssiin.

Kalle ja Tiina Tuohimaa sekä naapurit Esa ja Pirkko Risku saivat vuolaat kehut tekemisistään.

– Olin soittanut hätänumeroon, kun muut olivat vielä järvessä pelastustöissä. Apu tuli paikalle nopeasti, mutta ilman meidän omatoimisuuttamme nainen ei olisi kuulemma selvinnyt. Kyse oli sekunneista, Pirkko Risku kertaa.

Kuka tahansa voi auttaa

Viime viikolla Riskut ja Tuohimaat saivat neuvokkuudestaan palkinnot. Pirkanmaan pelastuslaitos palkitsee vuosittain tuiki tavallisia kansalaisia, jotka ovat toiminnallaan pelastaneet onnettomuustilanteissa ihmishenkiä.

– Kaikkia tunnustuksen saaneita yhdistää rohkea toimeen tarttuminen viivyttelemättä. Tarkoituksena on saada ihmiset huomaamaan, kuinka tärkeää omatoimisuus on tällaisissa tilanteissa, tiedotuspäällikkö Veijo Kaján kertoo.

– Nykyään on ikävä kyllä yleistynyt sellainen auttamisen kulttuuri, jossa esimerkiksi kolaripaikalle tulevat soittavat kyllä hätänumeroon mutta eivät itse pysähdy apuun, Kaján jatkaa.

Kaján korostaa, että kuka tahansa voi auttaa hädässä olevaa. Ennakkoon opiskellut pelastustaidot voivat olla hyödyksi, mutta käytännössä halu auttaa on kaiken lähtökohta.

– Olin minäkin käynyt ensiapukurssin, mutta hätätilanteessa niitä oppeja ei ehtinyt ajatella, Tiina Tuohimaa myöntää.