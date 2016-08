Vanha sotaratsu kaasutti miljoonan rajapyykin

Nuoresta asti taksiautoilulla elantonsa tienannut ylöjärveläinen Raine Heinisuo on kuljettanut asiakkaita pitkin Suomea miljoonien kilometrien edestä. Uransa pisimmän kyydin hän on heittänyt Nilsiän Tahkovuorelle. – Silmäpussit kertovat, että ajettu on, ammattiautoilija kuittaa.

Kyllä se on uskottava, kun mittari sen näyttää: 999 999 kilometria ja trippimittarissa vielä ylimääräiset 324,5 kilometria. Ylöjärveläinen taksiautoilija Raine Heinisuo ylitti Mersullaan miljoonan kilometrin rajapyykin viime viikon tiistaina Kuruun ajellessaan. Mies on itsekin yllättynyt kulkupelinsä kestävyydestä, sillä auto on säilynyt ilman suuria korjauksia.

– Yleensä näin paljon ajettuun autoon on täytynyt vaihtaa ainakin vaihdelaatikko tai moottori, jotta miljoona tulisi ylitetyksi. Tässä autossa ei ole ollut mitään vikoja, mies sanoo.

Heinisuon ja Mercedes-Benz Viton pitkät kilometrit on huomioitu automerkin maahantuojalla asti. Mies saa takuuna uuden matkamittarin autoonsa, sillä Mersuissa mittarit tyssäävät 999 999 kilometriin.

– Insinöörit eivät ole varmaan ajatelleet, että kukaan ylittäisi miljoonaa.

Heinisuo pitää itsekin 11-vuotiasta autoaan todellisena harvinaisuutena, sillä aiemmilla Vitoillaan hän on ajellut korkeintaan 550 000 kilometria.

– Tämän vanhan sotaratsuni kanssa ajelemme varmaankin vielä kymmeniä- ellei satojatuhansia kilometrejä, Rotikolla asustava mies myhäilee.

Mese-villitys verissä

Raine Heinisuo eli Raikke on ollut Mersu-mies niin kauan kuin muistaa. Onhan hän muitakin autoja ajanut, mutta istuminen muun kuin Mersun kuskin paikalla on jättänyt pirssikuskin kylmäksi.

– Olen istunut esimerkiksi Transitin ratin takana, eikä se vain tuntunut oikealta, vannoutunut Mese-mies muistaa.

Heinisuon taksi on toiminut Ylöjärvellä kuutisenkymmentä vuotta ja mukana ovat olleet niin Raiken sedät kuin veljetkin. Verenperintönä tulleen taksiyrittäjyyden lisäksi myös Mersu-villitys on isän peruja.

– Luotin aikanaan autokaupoilla isäni tietotaitoon ja kokemukseen Mersuista. Merkin autot ovat osoittautuneet luotettaviksi kulkupeleiksi. Tykkään eritoten Mersun jämäkkyydestä, hän perustelee.

Nyt, kun Heinisuo on ylittänyt onnistuneesti miljoonan rajapyykin, alkaa yksi asia varmistua:

– Tämän jälkeen en usko, että Mersua vaihtaisin.

Melkein kätilöksi

Nuoresta miehestä asti taksia ajanut Raine Heinisuo huokaisee, kun häneltä kysyy, millaisia tapauksia takapenkillä on vuosien saatossa istunut. Asiakkaiden kirjo on ollut todella monivivahteinen.

– Sanotaanko näin, että jos autoni osaisi puhua, olisi tällä talousalueella monella posket punaisena, mies veistelee.

Heinisuo kertoo, että joskus kaupassa asioidessaan hän törmää asiakkaisiin, jotka ovat istuneet kyydissä yön pikkutunneilla.

– Reaktiot ovat olleet sellaisia, että asiakas on saattanut pudottaa ostoksensa tajutessaan, mitä taksissa on tullut puhuttua, hän sanoo hymyillen.

Taksitarinoista mieleenpainuvin tapahtui jo vuosia sitten, kun Raiken raskaana oleva ystävä soitti, että nyt olisi lähdettävä synnyttämään. Heinisuo kiiruhti pirssillä kohti TAYSia, kunnes takapenkillä vatsaansa pitelevä ystävä käski pysähtymään.

– Olimme jossakin Saurion kohdalla, kun ystäväni sanoi, että nyt se syntyy ja minun pitäisi auttaa häntä toimituksessa. Jatkoin ajamista, ja huusin takapenkille, että "hei, älä nyt tee tätä mulle". Soitin ratissa hätäkeskukseen, joka lähetti poliisipartion ajamaan meidän edellä hälytysvalot päällä. Sain luvan ajaa ylinopeutta sairaalalle, ja ehdimme kuin ehdimmekin ajoissa. Kaikki päättyi onneksi hyvin, kaiken kokenut pirssimies kertaa.

Päivän pelastaja

Pirssimies Raine Heinisuon mukaan hyvän taksikuskin tärkein ominaisuus on tarkkailukyky. Asiakasta pitää osata lukea, tahtooko tämä keskustella vai ei.

– Pahin virhe on oikeastaan se, että kuski tuo ensimmäisenä oman mielipiteensä ilmi. Isäni opetti minulle, että kuskin pitää kuunnella asiakasta, eikä asiakkaan kuskia.

Joskus Heinisuo on noudattanut hiljaisuuden mantraa niin tarkasti, että piti suunsa kiinni Hämeenlinnasta Helsinkiin koko matkan.

– Asiakkaani sanoi perillä, että aikamoinen poika olet, kun olet koko matkan pystynyt olemaan hiljaa. Vastasin hänelle, että asiakkaan kuuluu aloittaa keskustelu. Muuten ajattelen, että hän haluaa olla rauhassa.

Kyky kuunnella ihmisiä on pelastanut monen taksiasiakkaan päivän. Heinisuon mukaan osa asiakkaita hyppää taksin kyytiin varta vasten saadakseen juttukaverin. Matkan päämäärällä ei ole silloin niin väliä.

– Eräs mummo hyppää aina välillä kyytiini, ja sitten vain ajelemme ja juttelemme. Saatamme joskus käydä hautausmaalla kävelemässä ja vietämme vain aikaa. Hän on kertonut olevansa yksinäinen ja kaipaa juttuseuraa.

Päivän pelastaminen ei aina liity pelkkään asiakkaan piristämiseen. Joskus uhkaavan tilanteen nähdessään Heinisuo pyytää asiakasta hyppäämään kyytiinsä, jottei mitään sattuisi.

– On ihmisiä, jotka ovat jälkeenpäin kiitelleet minua, kun vein heidät pois tilanteesta.