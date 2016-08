Sellisti rakensi puistosellon

Ylöjärveläisellä sellistillä Miika Jämsällä on juhlavuosi. Muusikko on soittanut 30 kautta Tampere Filharmoniassa. Hän sanoo elävänsä uransa parasta aikaa. Miehen kiitollisuus kumpuaa sinfoniaorkesteria johtavan ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin kannustavasta ja arvostavasta työskentelytavasta. Jämsä iloitsee siitä, että hän ja muut muusikot saavat aloittaa syyskauden nimenomaan Ylöjärven kirkossa, josta sellistille on tullut vuosien saatossa rakas kotipyhäkkö.

Miika Jämsä avaa soitinboksinsa ja nostaa sen kätköstä uutuuttaan hohkaavan sellon.

– Rakensin sellon runsaan kahden viime vuoden aikana, mies kertoo.

Muusikko tapailee Armas Järnefeltin Kehtolaulua.

– Vastavalmistunut instrumenttini sai tulikasteensa toissa perjantaina, kun Tampere Filharmonia soitti yleisönsä toivomia klassikoita ilmaiskonsertissa Tampereen Sorsapuistossa. Nimesinkin soittimeni siellä puistoselloksi, Jämsä kertoo.

Sellisti on mieltynyt tekemänsä soittimen ääneen.

– Muusikot, jotka soittavat puistoselloa kolmen- tai neljänsadan vuoden päästä, voivat luonnehtia, millaisen instrumentin Miika Jämsä oikeastaan saattoi maailmaan, soitinrakentaja sanoo arvoituksellisesti.

Tampere Filharmonian Ylöjärven konsertissa Miika Jämsä esiintyy vanhan palvelijansa kanssa.

Juhlavuosi hyvissä merkeissä

Takamaalainen Miika Jämsä viettää juhlavuotta.

Ylöjärveläinen sellisti on soittanut Tampere Filharmoniassa kolme vuosikymmentä.

Jämsä on ollut näköalapaikalla sinfoniaorkesterin kehittymisen suhteen.

Muusikolle on kertynyt paljon muistoja muun muassa persoonallisista ylikapellimestareista.

– Kokonaisuuden kannalta olennaista on se, että jokainen johtajamme on tuonut henkilökohtaisen vahvan panoksen orkesterimme hyväksi, Jämsä kiteyttää.

Miika Jämsä kiittää vuolaasti nykyistä ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalia.

– Hänen vuotensa ovat olleet koko urani laadukkainta aikaa, ylöjärveläinen muusikko kiteyttää.

– Rouvalin johdossa niin minä kuin orkesterin muutkin jäsenet lähdemme lentoon ja liitoon.

Lyömäsoittajan tarkkuudella

– Santtu-Matias Rouvali on ylikapellimestarina rytmisesti piiruntarkka, Miika Jämsä kunnioittaa.

Sellisti arvelee ylikapellimestarin tarkkuuden juontuvan ajalta, jolloin Rouvali toimi lyömäsoittajana.

– Kun orkesteri on samassa rytmissä, yhteen soittaminen käy kuin tanssi.

Jämsä on ennättänyt pitkän uransa aikana soittaa laajasti läpi orkesterikirjallisuutta.

– Santtu-Matias Rouvali tarttuu jokaiseen teokseen suurella pieteetillä, ja hän tekee teoksen aina tuoreella tavalla, sellisti ylistää.

– Tampere Filharmonian vanha ohjelmakin on tuorestunut merkittävästi Rouvalin otteilla, hän lisää.

Jämsä arvostaa Rouvalin luonnetta, johon luontevana osana kuuluu kannustaminen.

– Rouvali on karismaattinen. Kaikki tietävät, että ylikapellimestari sanoo viimeisen sanan, mutta Santtu haluaa olla ja tehdä musiikkia muusikkojensa kanssa samalla tasolla. Hän haluaa auttaa meitä jokaista onnistumaan, Jämsä sanoo.

Sellisti ihailee Rouvalin energisyyttä ja valoisuutta.

– Ylikapellimestarimme paita on märkä jo esityksen ensitahdeilla. Rouvalin intensiivinen palo tempaa kaikki muusikot mukaan.

Luonnollisuus vetoaa ihmisiin

Jämsä sanoo, että täysille saleille on herkullista soittaa.

Sellisti tietää syyn siihen, miksi Tampere Filharmonialla on kerta toisensa jälkeen tuhansia kuulijoita.

– Totta kai orkesterimme ja ohjelmamme vaikuttavat asiaan, mutta avainasemassa on valovoimainen Santtu-Matiaksemme, hän nostaa.

Jämsä tietää, että Rouvalin persoona vetoaa hyvin ihmisiin.

– Santtu-Matiaksen iloisuus, myönteisyys, energisyys ja avoimuus säteilevät kuulijoihin, hän lisää.

– Rouvali ei tee työtään itsensä vaan yleisönsä takia. Hän avaa vaikeita teoksia hauskalla tavalla konserteissa.

Eput tekivät vaikutuksen

– Esiintymisemme Eppujen 40-vuotiskonsertissa tarjosi minullekin ainutlaatuisen kokemuksen, Miika Jämsä sanoo.

Sellisti arvostaa tiivistä vuoropuhelua, jota Eput kävivät Tampere Filharmonian muusikkojen kanssa.

– Eput ovat aitoja ja tavallisia kavereita. Pidän heistä kovasti.

– Epuilla on hämmästyttävä kunto. Neljän tunnin konsertin veto ei ole pieni juttu.

– Mikä Epuissa on parasta, he eivät tarvitse estradille muita härpäkkeitä oman itsensä lisäksi, Jämsä kiittelee.