Nesteytys ja kypärät ennen kaikkea

Tulevana lauantaina Ylöjärven keskustassa kulkee iloinen joukko. Punaisiin paitoihin pukeutunut pyöräilijöiden ryhmä kiertää kymmenkunta ravintolaa – ja nauttii virvokkeita niistä jokaisessa. Ympäri Ylöjärven -kesätapahtumassa pipo ei ole turhan kireällä.

Omalaatuinen ja railakas tapahtuma on värittänyt kaupunkikuvaa jo useana vuonna. Kaikki sai alkunsa nuorten miesten kosteasta kesäillasta vuonna 2010.

– Olimme silloin kaveriporukalla Pimeesalmen Telakalla ja ajattelimme, että olisi hienoa järjestää jokin hauska tempaus, Ari Mielonen muistelee.

– Joku sitten heitti, että mitäs jos pyöräilisimme baarista toiseen. Siis sillä ajatuksella, että kaveritkin saisi kutsua mukaan.

Miehet hioivat suunnitelmaansa illan mittaan ja tarttuivat sitten toimeen. Ensimmäinen Ympäri Ylöjärven -pyöräily järjestettiin seuraavana kesänä.

– Osanottajia oli muistaakseni kolmisenkymmentä ja kierrettäviä ravintoloita yhdeksän.

– Ravintoloiden määrä on pysynyt aika vakiona, mutta osallistujia on tullut koko ajan lisää. Tänä vuonna tulee varmaan ennätys, eli reilusti yli 70 pyöräilijää, tapahtuman puuhamiehiin lukeutuva Mielonen arvelee.

Iloa, ei rähinää

Ympäri Ylöjärven -pyöräilijät on kaupungilla helppo tunnistaa. Kaikilla on yllään punaiset paidat, joiden selkämyksiä koristavat kiertuepaikkojen nimet. Myös kulkupelit ovat usein varsin persoonallisia.

– Aika moni tuunaa pyörän tätä tapahtumaa varten. Vuosien varrella on nähty harrikkamallista chopperia, neljän hengen tandemia ja jopa riksa, Ari Mielonen naurahtaa.

Kypärän käyttö on Ylöjärven baaripyöräilyllä pakollista. Omaa kieltään tästä puhuu jo tapahtuman nimen pidempi versio Ympäri Ylöjärven kypäräpäissään.

Ari Mielosen mukaan matkaa taitetaan hyvin nesteytettynä, mutta siivosti. Lakia ei rikota eikä kaupunkilaisia häiritä.

– Emme me aiheuta mitään ongelmia. Matka on mennyt vuosi toisensa jälkeen tosi siivosti. Sanoisin, että esimerkiksi polttariporukat voivat olla paljon enemmän häiriöksi kuin me, Mielonen sanoo.

”Kaikki hyötyvät”

Ari Mielonen uskoo, että Ympäri Ylöjärven rikastuttaa puutarhakaupungin elämää. Tapahtuman tavoitteena on hyvän mielen levittäminen ja paikallisten ravintoloiden tukeminen.

Reitin varrelle ovat valikoituneet lähes kaikki kantakaupungin kuppilat, joissa on A-oikeudet.

– Tämä vuosi oli ensimmäinen, kun meiltä alettiin kysellä, että olemmehan taas porukalla tulossa. Tästä kiertueesta hyötyvät kaikki osapuolet, Mielonen järkeilee.

– Kun pysähdymme, meillä ei ole kovin tiukkaa aikataulua. Istumme ravintolassa kaikessa rauhassa ja höpöttelemme niitä näitä. Mitään erityistä ohjelmaa meille ei tarvitse järjestää, mies jatkaa.

Pohjimmiltaan Ylöjärven baaripyöräilyssä on kyse rennosta, kesäisestä yhdessäolosta. Mielosen mukaan tempausta voi verrata esimerkiksi pääkaupunkiseudun Kaljakelluntaan tai Nokialla takavuosina järjestettyyn Miesten Kolmoseen.

Tämänkertainen tapahtuma on järjestyksessään viides. Vain kerran Ympäri Ylöjärven on pitänyt perua – kaikkien pettymykseksi.

– Me alkuperäiset järjestäjät alamme olla sellaisessa iässä, että meillä on muutakin elämää kuin kaljapyöräily. Jospa uusiakin talkoolaisia löytyisi, ettei perinne katkea, Mielonen toivoo.