Mastontie säästynee jatkossa tulvilta

Ylöjärvellä liikkuvat autoilijat saavat ajaa kesän ajan melko normaaleissa tieolosuhteissa. Liikenteen sujuvuutta häiritsee vain muutama tietyö. Eniten hidastuksia tullee Vaasantiellä Metsäkylän kohdalla.

Vaasantiellä eli valtatiellä 3 tehtävien tietöiden taustalla on koko Tampereen ja Vaasan välisen tieyhteyden muuttaminen laatutasoltaan yhtenäiseksi.

Valtatiellä 3 on etenkin Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä merkittäviä puutteita liikenneturvallisuudessa sekä sujuvuudessa. Tie on selvästi muita valtateitä vaarallisempi.

Liikenteen sujuvuutta heikentävät erityisesti maankäyttöliittymien runsaus sekä tavoitetasoa 100:aa kilometriä tunnissa alhaisemmat nopeusrajoitukset.

On huomattava, että valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon, jolle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite. Tiellä liikennemäärät kasvavat mutta liikenneturvallisuus heikkenee.

Vaasantien remontin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kiireellisimmät toimenpiteet, jotka turvaavat riittävän liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden seuraaviksi 10–15 vuodeksi.

Valtatielle muun muassa pystytetään keskikaiteita torjumaan kohtaamisonnettomuuksia.

Vuoteen 2030 mennessä Vaasantien pitäisi olla Ylöjärveltä Hämeenkyrön pohjoispuolelle 2 + 2-kaistainen valtatie ja siitä edelleen pohjoiseen 2 + 1-kaistainen ohituskaistatie Parkanon pohjoispuolelle saakka.

Vaasantien tietöiden suunnittelusta vastaa Liikennevirasto ja urakoinnin hoitaa Destia.

Jatkossa sujuvasti Hämeenkyröön

Nyt Ylöjärvellä tietyöt keskittyvät Metsäkylään, jossa ajokaistoja on kavennettu ja liikenne pysäytetään ajoittain. Nopeusrajoitus tietyöalueella on 50 kilometriä tunnissa.

Työt on aloitettu huhtikuun alussa, ja ne kestävät syyskuun loppuun. Töitä tehdään arkisin aamuseitsemän ja iltaseitsemän välillä.

Jatkossa liikennettä häiritsee kokonaisuudessaan Ylöjärvi–Hämeenkyrö-osuuden parantaminen. Suunnittelualue kattaa noin 19 kilometrin matkan Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä.

Ylöjärvellä suunnittelualue alkaa kehätien päätöskohdasta Soppeenmäessä. Suunnitelma sisältää nykyisen Elovainion eritasoliittymän kohentamisen sekä kahden uuden eritasoliittymän rakentamisen Ylöjärvellä kantatie 65:n liittymään.

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan rakentamisen vastuuhenkilö, maanrakennusinsinööri Risto Holmi kehottaa autoilijoita tarkkaavaisuuteen tietyömaiden kohdalla.

– Työmaiden viereen tehdään lyhyitä kiertoteitä, jotka ovat suurimmalta osin murskepintaisia. Eli päällystetyillä teillä ei pystytä aina ajamaan työmaa-alueilla, Holmi toteaa.

Kiertoliittymiä rakennetaan lisää

Vaasantien remontoinnin ohella Ylöjärvellä aukaistaan kesän aikana myös muutama muu kohennusta vaativa tie.

Ajokaistoja on kavennettu muun muassa tiellä 2 774 eli Kuruntiellä Viljakkalantien risteyksen kohdalla. Mainitussa paikassa kiertoliittymän rakentaminen on alkanut viikolla 20, ja se jatkuu syyskuun loppuun saakka. Nopeusrajoitus tietyöalueella on 30 kilometriä tunnissa.

Risto Holmin mukaan tietä peruskorjataan myös Haaviston alueella.

– Ne työt häiritsevät jonkin verran asukkaiden liikkumista, mutta kaikille tonteille turvataan kulkuyhteys töiden ajan jotakin reittiä pitkin.

Elokuussa alkaa puolestaan Hallitien ja Elotien kiertoliittymän rakentaminen Ylöjärven jäähallin läheisyydessä.

– Lisäksi Siivikkalassa peruskorjataan yksi päättyvä katu, Holmi lisää.

Rahaa ei ole aivan riittävästi

Ylipäätään liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon painopisteitä ovat Ylöjärvellä liikenneturvallisuuden kohentaminen sekä teiden nykyisen hoitotason säilyttäminen routavaurioiden korjaamisella ja kuivatuksen kehittämisellä.

Teitä peruskunnostetaan eri kaava-alueilla aina tarpeen mukaan.

Nyt ja tulevaisuudessa katujen uudisrakentaminen painottuu Ylöjärvellä pääosin Haaviston alueelle, Metsäkylään, Viljakkalassa Vilpeen uudelle kaava-alueelle sekä Kurussa Kallionpään alueelle.

Lisäksi teitä rakennetaan tarvittaessa Heinikon ja Kolmenkulman teollisuusalueille.

Risto Holmin mukaan Ylöjärvellä tiet ovat kauttaaltaan kohtalaisessa kunnossa.

– Tietysti jokainen katsoo teiden kuntoa omalta kannaltaan. Jokaisella tienkäyttäjällä on henkilökohtainen näkemys. Toki Ylöjärvellä teissä näkyy halkeamia, reikiä ja muita vaurioita, mutta ei voida sanoa, että olisimme varsinaisesti pulassa, Holmi linjaa.

Korjaukset tehdään luokittain

Ylöjärven kaupungin säästölinja näkyy kuitenkin myös teiden kunnossapidossa. Lisäksi se näkyy myös päällystystöiden vähenemisenä.

Holmin mukaan teiden pintoja pitäisi saada päällystettyä nykyistä enemmän, jotta tiet pysyisivät kutakuinkin kohtalaisessa kunnossa.

– Pitäisi yrittää ehkäistä isoja vaurioita. Jos tie on kärsinyt liikaa, se on myös selvästi tavallista kalliimpi korjata.

Reilut pari vuotta sitten Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta teki päätöksen puutarhakaupungin katu- ja kunnossapitoluokituksesta. Ylöjärven kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat pääkadut ja yhteiskunnallisesti tärkeät katuosuudet. Toiseen luokkaan sisältyvät kokoojakadut ja kolmanteen luokaan asunto- ja tonttikadut.

Ylöjärven kaupunki asettaa nähtäville jokaisen ajankohtaisen katusuunnitelmaehdotuksen. Tällä hetkellä nähtävillä kesäkuun 4. päivään saakka on Kirkonseudun ja Kurun katusuunnitelmaehdotukset.