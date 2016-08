Mastontie säästynee jatkossa tulvilta

Soppeenmäessä viimeistellään tietyötä, joka on hidastanut keskustan ja harjun välistä liikennettä heinä-elokuun ajan. Tietyön ansiosta harjulta valuva sadevesi päätyy ajoradan sijaan nyt rakennettuun ojaan. Työt saadaan päätökseen tällä viikolla.

K-supermarket Linkiltä Vuorentaustaan päin ajellessa on nyt reilun kuukauden ajan pitänyt pysähtyä väliaikaisiin liikennevaloihin. Ylöjärveläiset ovat ihmetelleet, mitä Mastontien työmaalla oikein puuhataan - tuleeko mäkeen kenties uusi kevyen liikenteen väylä?

– Moni on veikkaillut, että puuhamme sinne kevyenliikenteen väylää. Olemme kuitenkin tehneet Mastontiellä kuivatuksia. Se sijaitsee niin lähellä harjua, jonka vuoksi valuva sadevesi aiheutti tielle pienimuotoisen tulvan. Nyt sinne on tehty oja ehkäisemään tulvimista, Ylöjärven kaupungin työmaapäällikkö Jari Luoma kertoo ja lisää, että tarvittaessa kevyen liikenteen väylä on nyt helppo tehdä tulevaisuudessa, koska pohjatyöt ovat nyt kunnossa.

Mastontien kevyen liikenteen väylälle tehtiin tason korotus. Pahinta notkokohtaa nostettiin sadeveden vuoksi. Lisäksi näkymä tien kaarteessa parannettiin. Tällä hetkellä työmaata viimeistellään muutaman urakoitsijan voimin.

Tien kuivatukset aloitetaan myöhemmin myös Tiiikontanhuan ja Akselintanhuan risteyskohdassa.

– Parannamme samalla koko katurakenteen, sillä asfaltti on tiellä hyvin reikäinen, Luoma lisää.

Suojellut juoksuhaudat turvassa

Ylöjärven Uutisia lähestynyt lukija oli huolissaan Mastontien tietöiden aiheuttamasta vaarasta harjulla sijaitseville juoksuhaudoille. Harjun laella ja koillisrinteellä sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia ja juoksuhautoja, jotka on rakennettu Tampereen suojaksi 1916–1917. Ylöjärven punakaartilaiset olivat taisteluasemissa juoksuhaudoissa maaliskuussa 1918, kun kansalaissodan rintama siirtyi Kurun ja Hämeenkyrön suunnalta Ylöjärvelle.

– Juoksuhaudat ovat suojeltuja kohteita, joten niihin emme ole kajonneet, kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula täsmentää.

Myös Jari Luoma vahvistaa, ettei työmaa-alueella ole törmätty juoksuhautoihin. Huhujen mukaan Mastontien tietöiden kaivauksissa olisi kuitenkin löytynyt osa vanhasta kiinteistöstä. Luoman mukaan ainut vanha kellarikiinteistö, jonka he ovat nähneet, nököttää edelleen soraharjulla koskemattomana.

– On harvinaista, että tieurakoinnissa törmää johonkin vanhaan tai historialliseen rakennelmaan. Joskus olen kuullut, että Suomessa kaivauksien yhteydessä on löydetty esimerkiksi sodanaikainen lentopommi. Omalla urallani mitään tällaista ei ole kuitenkaan tullut vastaan, hän sanoo.