Taisteluhäkistä lenkille

Tiedätkö, miten rautaa valmistettiin tuhat vuotta sitten? Tähän ja monen muuhun kysymykseen pureuduttiin viime viikolla Haverin vanhalla kaivoksella Viljakkalassa.

Rautapäivä-nimisen tapahtuman tarkoituksena oli tehdä kaivoshistoriasta elävää ja koettavaa. Ensimmäistä kertaa järjestetty tempaus keräsi historiallisen miljöön täyteen alan harrastajia ja eksperttejä.

Uutuustapahtuman päällepäsmärinä touhunnut Jussi Hartoma katsoi kaivosmäen vilinää mielissään. Paikalle saapui perjantaisena aamupäivänä yhteensä noin 50 kävijää.

– Se on todella hyvin, koska emme mainostaneet tapahtumaa mitenkään. Tapahtuma sai juuri sellaisen alun kuin toivoimmekin, hän myhäili.

Haverin kaivosmäki on kokenut historiansa aikana monenlaisia vaiheita. Viime vuosina se on ollut suurimman osan ajasta tyhjillään ja hiljaisena.

Poikkeuksia tähän ovat tuoneet lähinnä kahtena kesänä järjestetyt kävelykierrokset ja Haverin Konepäivät. Uudelle tapahtumalle on ollut Hartoman mukaan tilausta.

– Ajatus Rautapäivään tuli tämänvuotisilla Konepäivillä. Pidimme silloin Viljakkalan Haveri ry:n porukalla pientä esittelypistettä, mutta hommat eivät menneet aivan putkeen, Hartoma kertoi.

– Meillä oli siis maakuoppauuni, jossa oli tarkoitus sulattaa malmista metallia. No, prosessin aikana metalli karkasi. Silloin päätin, että tämä täytyy tehdä uudestaan ja kunnolla, hän sanoi.

Suon pohjalta metalliksi

Pienellä porukalla kokoon polkaistu Rautapäivä rakentui komean malminsulatusnäytöksen ympärille. Siinä läheiseltä suolta kaivettu malmi muutettiin raudaksi.

Tällä kertaa metalli ei lurahtanut karkuun.

– Prosessi on noin 2 000 vuotta vanha mutta toimii edelleen. Aluksi malmi pasutetaan eli siitä poltetaan pois orgaaninen aines avotulella. Tämän jälkeen jäljelle jäävä malmi pannaan kiviuuniin, Hartoma selvitti.

Erittäin kuumassa kiviuunissa raudasta irtoaa liuta erilaisia kuona-aineita. Kun tämäkin vaihe on ohi, tuloksena pitäisi olla niin kutsuttu rautasieni. Se taotaan puhtaaksi.

– Ja sitten voit tehdä raudasta vaikka veitsen tai puukon, Hartoma tiivisti.

Pitkän linjan kaivosjermujen esittelemä työtapa on nykymittapuulla tietysti erittäin hidas ja hankala. Sen näkemisessä on kuitenkin jotain selittämättömän hienoa, joka lumoaa jopa muinaistutkijan.

– Tämä on kyllä todella kiehtovaa, arkeologi Sami Raninen ihasteli.

– Paljon olen järvi- ja suomalmin sulattamisesta kuullut mutta koskaan en ole sitä omin silmin todistanut. On hienoa, että tällaisia tapahtumia järjestetään, hän jatkoi hymyillen.

Opiskelijoiden elämys

Raninen oli saapunut Haverin Rautapäivään työmielellä. Hän oli yksi tapahtuman luennoitsijavieraista.

Eteläisen Suomen rautakauteen erikoistuneen Ranisen lisäksi rautaista asiaa tapahtumavieraille tarjosivat arkeologi Juha Laurén ja Geologian tutkimuskeskuksen Satu Hietala.

Kuulijoista suurin osa oli saapunut paikalle Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta. Opiskelijoille päivä tarjosi mukavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen.

– Ihan siistiä nähdä tällaista vanhaa kaivosta. Monesti olen Haverin kyltit kolmostiellä nähnyt, mutta koskaan en ole täällä ennen käynyt, Petteri Seppelin kertoi.

Metallialaa ensimmäistä vuotta opiskelevaa Seppeliniä kiinnosti malmin sulatuksen lisäksi Suomen Sepät ry:n järjestämä perinteisen seppätyön näytös. Nuorukainen olisi itsekin tulevaisuudessa mielellään seppä.

– Tosin en tiedä, riittävätkö taitoni siihen, hän naurahti.

Käsiteollisuusoppilaitoksissa suoritettavat metallialan opinnot eivät valmista levyseppä-hitsaajiksi vaan metallin artesaaneiksi. Perinteisten sepäntaitojen arvostus on tämän sortin ammattilaisilla edelleen korkealla.

Vanhan kaivosmiljöön kokemisestakin on nykyajan metalliopiskelijalle hyötyä.

– Täällä näkee, mistä ala on lähtenyt liikkeelle. Se taas antaa taustatietoa ja ymmärrystä siitä, mitä me koulussa tänä päivänä teemme, Seppelin filosofoi.

Jatko vielä hämärän peitossa

Jussi Hartoma ei uskaltanut viime viikolla sanoa, tuleeko Haverin Rautapäivälle kenties jatkoa. Teoriassa se mahtuisi Viljakkalan vuotuiseen tapahtumakalenteriin kuulemma hyvin.

– Jos kiinnostusta riittää, niin katsotaan, Hartoma muotoili.

– Aika harvassa nämä tällaiset tapahtumat kieltämättä ovat. Yleensä malmin sulattamista esitellään masuuneilla, ei kaivoksilla, hän jatkoi.

Raudan louhinta Haverissa lopetettiin vuonna 1865. Tämän jälkeen sen paikalle perustettiin maankuulu kultakaivos.

Lopullisesti Haverin louhokset hiljenivät vuonna 1960. Arkeologi Raninen uskoo, että maaperä kätkee sisäänsä paljon tietoa, joka voisi kiinnostaa tulevia sukupolvia.

– Olisi kiinnostavaa tehdä täällä joskus arkeologisia tutkimuksia. Ne voisivat tuoda ilmi jotakin uutta esimerkiksi työläisten oloista 1700- ja 1800-luvuilla.

– Kaikkea tietoa ei ole kirjattu ylös, Raninen muistuttaa.