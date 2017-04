”Suomi on ajautunut kaikki vihaavat kaikkia -kierteeseen, josta on päästävä kipin kapin pois”

Suomi pääsee nousuun, kun kansalaiset lopettavat vastakkainasettelun. Tätä mieltä on Vauraus Oy:n toimitusjohtaja Elisa Saarinen. Hänen mukaansa koko yhteiskuntaamme piinaa kaikki vihaavat kaikkia -kierre, joka on saatava pian poikki. Ruotsissa, Puolassa ja Saksassa runsaat kymmenen viime vuotta asunut ja työskennellyt finanssialan moniosaaja toivoo, että suomalaiset vahvistaisivat elämäntaitojaan myös suvaitsevaisuuden saralla.

Elisa Saarinen on viettänyt antoisan kesäloman lapsuuspaikkakunnallaan Ylöjärvellä.

Vuorentaustasta maailmalle lähtenyt rahamaailman asiantuntija iloitsee siitä, että kotikaupunki voi hyvin.

– Täällä rakennetaan paljon. Ihmisillä on töitä. Palvelut kehittyvät. Soppeenmäki on saanut muun muassa ravintolan, hän havannoi.

Saarisen perheen kesäkoti on Ylöjärvellä.

– Tänne on ollut aina mieluisaa palata maailmalta.

– Nyt elämme mieheni kanssa mielenkiintoista vaihetta, kun meistä tulee tänä syksynä mummo ja vaari. Molempien tyttäriemme perheisiin odotetaan vauvaa, Saarinen iloitsee.

Pankkiala jäi taakse

Saarinen on tehnyt menestyksekkään uran pankkimaailmassa.

Silloisessa Suomen Yhdyspankissa eli SYP:ssä toiminut Saarinen vaihtoi keltasiniseen Handelsbankeniin vuonna 1995.

– Tuolloin suomalainen pankkikenttä ja -kilpailu oli uuden edessä. Muun muassa perinteikäs ruotsalainen Handelsbanken rantautui Suomeen ja avasi konttoreitansa vetovoimaisissa kasvukeskuksissa. Pääsin rakentamaan ja kehittämään uutta Tampereen konttoria, jossa sain jo vuoden työskentelyni jälkeen johtajan paikan.

Saarisen taidot havaittiin nopeasti pääkallopaikalla Tukholmassa. Vuonna 2000 hän aloitti liiketoimintajohtajana Handelsbankenin Tukholman aluepankissa.

Liiketoimintajohtajasta leivottiin sittemmin viestintäjohtaja.

Handelsbanken haki uutta markkinaa eri puolilta Eurooppaa. Saarinen nostettiin vuonna 2007 pankin Puolan toimintojen johtajaksi.

Vuonna 2010 Saarinen nimitettiin Saksan toimintojen maajohtajaksi, jonka asemapaikka sijaitsi Frankfurtissa.

Pari vuotta sitten Saarinen palasi Suomeen ja perusti oman yrityksensä.

Nyt Saarisella on firmansa lisäksi uusia haasteita roppakaupalla tarjoava toimitusjohtajuus Vauraus Suomi Oy:ssä.

Uusi toimiala kiehtoo

Toimitusjohtaja Elisa Saarinen ojentaa käyntikorttinsa.

Räiskyvänpunaisessa kortissa on tikkukirjaimin painettuna olennainen eli yrityksen ja toimitusjohtajan nimet sekä yhteystiedot.

Saarinen hymyilee ja mainitsee monen kortin vastaanottajan katsoneen sitä yllättynein silmin. Ilmeet ovat puhuneet.

Jo käyntikortti kertoo, että sen antaja on tekemisissä jonkin todella uuden ja kiinnostavan maailman kanssa.

– Vauraus on nykyaikainen sijoitustalo, joka saattaa yhteen sijoittajat ja lainaa hakevat yrittäjät, Elisa Saarinen kuvailee.

Hänen mukaansa toimiala tekee parhaillaan tuloaan Suomeen, mutta toimintamalli on iskenyt itsensä läpi muualla maailmassa.

– Nyt tarjoamme palveluitamme vain yrityksille, Saarinen korostaa.

– Jo lähitulevaisuudessa asia voi olla toisin. Saatamme tulla yksityisasiakkaidenkin markkinoille. Tuotteemme voisivat liittyä asuntorahoitukseen, hän pohtii.

Nopeasti jalansijaa

Vaurauden tarjoama rahoitusmalli on saanut varsin lyhyessä ajassa kunnollisen jalansijan kotimaisilla rahamarkkinoilla.

Elisa Saarinen ei ihmettele luotsaamansa yrityksen voittokulkua.

– Moni Suomessa tarjolla oleva vaihtoehto on nykyisellään liian kankea yrityksien hektisiin rahatarpeisiin, hän perustelee.

– Esimerkiksi perinteiset pankit ovat puun ja kuoren välissä, koska Euroopan unionin ja kansalliset säädökset vaikeuttavat niiden yritysluototusta.

Elisa Saarinen on vakuuttunut siitä, että suomalaisenkin rahoitusalan rakenteet joutuvat lähitulevaisuudessa rajuun ravisteluun.

– Pari vuotta taaksepäin, silloin kun Vauraus aloitti lainojen välitystoiminnan, makasi maassamme huikeat sata miljardia patalaiskaa rahaa. Samaan aikaan moni yritys kyseli rahoitusta mutta turhaan. Tiukentuneet kriteerit sulkivat tutut lainahanat.

– Vauraus loi pienten ja keskisuurten yritysten vertaislainan. Mallissamme sijoittajat antavat panoksestaan luottoa itse valitsemilleen yrittäjäasiakkaille. Yleensä sijoittaja hajoittaa panoksensa monelle luoton kysyjälle, Saarinen avaa.

– Yrittäjä saa tarvitsemansa rahan hyvin nopeasti. Hänen ei tarvitse hankkia esimerkiksi vakuuksia. Yrittäjä voi hankkia uuden koneen tai tehdä jonkin muun tärkeän investoinnin.

Elisa Saarinen sanoo, että palvelulle on kova kysyntä.

– Luvut puhuvat puolestaan. Olemme välittäneet tähän mennessä yritysluottoja vajaan 50 miljoonan euron arvosta, hän tarkentaa.

Yritykset pääsevät eteenpäin

Suomalainen yhteiskunta elää viennistä.

Elisa Saarinen korostaa, että Vaurauden kaltainen toimija mahdollistaa kasvunälkäiselle yritykselle pääsyn eteenpäin.

– Nyky-Suomessa yrittäjät eivät halua pantata kaikkea omaansa ja läheistensä omaisuutta yritystoiminnan vakuudeksi.

– Vaurauden malli mahdollistaa satsaukset tässä ja nyt. Olen ollut muutaman kuukauden näköalapaikalla, josta olen havainnut, miten runsaasti maamme yrityksissä on aitoja kasvumahdollisuuksia. Kun yritykset saavat hankkeensa liikkeelle, työpaikkoja syntyy.

Julkinen sektori maksaa maltaita

Todellinen kilpailukyky syntyy muun muassa siitä, ettei kansalaisilla ja yrityksillä ole maksettavanaan ylimitoitettua julkista sektoria.

Elisa Saarinen odottaakin, että suomalaiset ymmärtävät, ettei kansakunnallamme ole varaa nykyisen hintaiseen julkiseen sektoriin.

– Elämme nyt nollainflaatioyhteiskunnassa.

”Pännii, kun mitään ei tapahdu”

Ripeästi toimeen tarttuvaa Elisa Saarista riepoo Suomen päättäjien aikaansaamattomuus.

– Viime eduskuntavaalien jälkeen elin hetken toivossa, että nyt tässäkin maassa alkaa tapahtua. Mutta takkuista on ollut.

Saarinen toivookin, että hallitus ja eduskunta lopettavat jaarittelun ja laittavat maan asiat kuntoon.

– Jokainen tietää, että yhteiskuntamme pyörii vain silloin, kun ihmisillä on järkevää tekemistä eli tuottavaa työtä, hän kiteyttää.

Koutsina monia yrittäjiä eteenpäin neuvonut Saarinen tietää, että Suomessa on aitoa kasvupotentiaalia, kun yritykset vain uskaltautuvat palkkaamaan väkeä ja investoimaan laitteisiinsa ja tiloihinsa.

– Nyky-Suomessa yrittäminen ja työllistäminen on niin kallista, etteivät yrittäjien rahkeet kestä yhteiskunnan taholta tulevaa hintalappua, Saarinen kritisoi.

Elisa Saarinen on avannut pattitilanteita ja todellisia ongelmia valtakunnan päättäjille.

– Olen ollut hyvin aktiivisesti yhteydessä kansanedustajiin ja ministereihin. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilälle olen lähettänyt sähköposteja useista pullonkaulatilanteista, koska uskon, että hän entisenä yrittäjänä ymmärtää, miksi Suomi yskii.

– Nyt on viimeinen hetki laittaa yhteiskuntamme rattaat pyörimään, Saarinen hoputtaa.

Vihan kierre lamaannuttaa

– Suomalainen yhteiskunta on ajautunut hyvin ikävään ja tuhoisaan kaikki vihaavat kaikkia -kierteeseen, Elisa Saarinen sanoo.

Hänen mukaansa paha olo on lamaannuttanut ihmiset.

– Kaikki olettavat jonkin toisen ryhmittymän olevan vastuussa..

– Ei vaikuta lupaavalta, kun työntekijät kohtaavat valtavat irtisanomiset. Yrittäjät ja maanviljelijät eivät ymmärrä päättäjien toimia eivätkä toimettomuutta.

– Kaiken takana on se, ettei suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretä esimerkiksi yrityksien vaurastumisen tärkeyttä. Koko kakusta vain pieni siivu on yrittäjän rikastumista, josta yleensä ollaan kateellisia, Saarinen avaa.

– Palkansaajat ovat nyrpeissään poliitikoille, kun he nostavat veroja ja muita järjestäytyneen yhteiskunnan keräämiä taksoja sekä maksuja. Ihmiset kokevat, että palkasta liian suuri osa hupenee yhteiseen kirstuun.

– Lapsiperheet puivat nyrkkiä sinkuille ja eläkeikäisille, koska äidit ja isät kokevat, että vain heidän selkärankansa taipuu yhteiskunnan asettamien maksupaineiden alla.

– Kantaväestö katsoo karsaasti maahanmuuttajia, koska tulijat saavat valtiolta raha-apua peruselämänsä järjestämiseen.

Elisa Saarinen korostaa, että koko vihaketjussa jokaisen nyrkkiään heiluttavan aggressiivisuuden osoite on täysin väärä.

Saarinen herättelee suomalaisia havaitsemaan lisäksi sen, että koko kansakuntamme kahtiajakautuminen on vihoittelun aikaansaannosta.

– Maahamme on revennyt valtava kuilu, joka jakaa kansalaisemme kahteen leiriin. Surullinen vastakkainasettelu on huonon politiikan tulosta, hän sanoo.

– Suomalaisten olisi löydettävä kiireen vilkkaa yhdessä tekemisen meininki. Tämä malli ratkaisisi monta ongelmaamme.

Surullinen kokemus

– Olen mykistynyt suomalaisten suvaitsemattomuuden edessä, Elisa Saarinen suree.

– En olisi helposti uskonut, miten paljon jopa Tampereen seudulla on vihaa ja välinpitämättömyyttä. Luulin, että suomalaiset taitavat arvot ja elävät niiden mukaan. Näin ei valitettavasti ole, hän harmittelee.

Elisa Saarisen puoliso toimii vapaaehtoisena sporttikummina Pelastakaa Lapset ry:ssä. Kummi vie esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden lapsia harrastuksiin.

– Kun kaupungilla liikkuu tummaihoisen lapsen kanssa, ihmisten huomautukset ja huutelut ovat satuttavan ilkeitä. Ihmettelen sitä, etteivätkö aikuiset ihmiset ymmärrä, miten pahalta rumat sanat tuntuvat lapsista, Saarinen perää.

– Kaiken huippu on se, että huonoa käytöstä tapaa myös urheiluseuroissa, joiden jokainen sivistynyt ihminen ajattelee olevan tasavertaisia harrastuspaikkoja, hän jatkaa.

Saarinen arvelee, että syrjimisen ja vihaamisen siemen istutettiin Suomessa parikymmentä vuotta sitten.

– Turvataksemme rauhallisen yhteiskunnan meidän on karsittava kaikki vihapuhe ja rasistisuus.

Saarinen muistuttaa, että aito demokratia on vaikea jäsenilleen, mutta yhteisillä pelisäännöillä toimiva yhteiskunta on ennustettava.

– Diktaattorin elkeitä osaa liki kuka tahansa.