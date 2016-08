Nyt on Eppujen patsaan aika

Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto on pohtinut tykönään, millainen tulevaisuuden kunta Ylöjärvi voisi olla.

Sorvanto kehottaa kaupunkilaisia oivaltamaan tosiasian, että sen enempää kotikaupungistamme kuin mistään muusta paikkakunnasta ei synny uutta kuntaa yhdessä tuokiossa, kun sote ja maakuntahallinto ovat toteutuneet.

Kaupunginjohtaja näkee, että kaikilla tulevaisuutta pohtivilla ja rakentavilla kunnilla on edessään erittäin suuri ja vaativa työ. Hänen mielestään haasteeseen on vastattava perusteellisella pohjatyöllä, eli laatimalla strategia, jota sitten aletaan määrätietoisesti toteuttaa.

Ylöjärven nykyiset kaupunginvaltuutetut ovat miettineet sitä, minkä verran he voivat tehdä tulevaisuuden kunta -pohdintaa. Luottamushenkilöt ovat olleet varovaisia, koska he pelkäävät tekevänsä tulevaisuuden strategiasta liian valmiin. Kuntavaalithan ovat ovella, ja uudet päätöksentekijät ovat remmissä ensi vuoden huhtikuisten kuntavaalien jälkeen.

Ylöjärvi saa seuraavissakin kuntavaaleissa 51-jäsenisen kaupunginvaltuuston. Rehellisyyden nimissä on muistettava, ettei kaupunginvaltuusto niin merkittävästi uusiudu milloinkaan, etteikö suurin osa päättäjistä olisi valtakirjansa uudistajia.

Nykyiset kuntapäättäjät siis voivat varsin turvallisin mielin tehdä pohjatyötä uuden ajan kotikaupungin tulevaisuutta varten.

Ylöjärven kaupunkikin on ahkeroinut sen eteen, että asukkaat aktivoituisivat yhteisten asioiden hoitamisesta ja järjestelemisestä. Viime vaalien jälkeen kaupunki sai uuden päätöksentekoelimen eli asukaslautakunnan. Tässä vaiheessa on vielä ennenaikaista lausua, onko asukaslautakunta tuonut jotakin merkittävää uutta paikalliseen kuntatyöskentelyyn.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto tarjoilee keskustelupöytään mielenkiintoista vaihtoehtoa. Hän lakkauttaisi perinteiset lautakunnat ja perustaisi uudet avoimet valiokunnat.

Sorvannon valiokunnissa istuisi kaupunginvaltuuston valitsemat jäsenet, jotka käyttävät lopullista päätösvaltaa. Mutta valiokunnat olisivat avoimet jokaiselle kaupunkilaiselle osallistua ja käyttää esitys- ja puheoikeutta. Sorvanto uskoo, että eri asiat innostaisivat kaupunkilaisia osallistumaan kokouksiin ja vaikuttamaan siten suoraan valmisteluun ja ratkaisuun.

Ylöjärveläisen ei siis tarvitse istua jokaisen valiokunnan kokouksissa, eikä hänen tarvitse osallistua tietyn valiokunnan jokaiseen istuntoon. Kaupunkilainen marssii kokouspaikalle silloin, kun hän kokee läsnäolonsa tarpeelliseksi.

Kaupunginjohtaja Sorvanto on tehnyt nyt merkittävän avauksen Ylöjärven tulevaisuuden kunta -pohdiskelun virittämisessä.