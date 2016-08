Pomon pauloissa

Jouluna vuonna 1984 Saku Virtanen kaivoi lahjapaperin alta esiin C-kasetin, joka muutti hänen elämänsä. Bruce Springsteenin Born in the U.S.A. päätyi voimasoittoon ja vavisutti kymmenvuotiasta totaalisesti. Pomon musiikki puree yhä.

– Etenkin nimibiisi iski. Se oli niin tarttuva. Levy edusti hyvin aikaansa: silloin Suomessa taisi olla menossa kova USA-hypetys – tähtiliput ja rambot sun muut olivat kova sana.

Pelkkä jenkkiestetiikka ei saanut nuorta Saku Virtasta Springsteenin kappaleiden pauloihin. Maanläheinen musiikki tuntui olevan kuin luotu juuri hänelle. Tarinat koukuttivat, ja E Street Bandin livesointi teki vaikutuksen.

– Edelleen minua viehättävät Brucen musiikissa ne samat asiat.

Omat tulkintansa Pomon biiseistä Virtanen tekee The Ghost of Bruce Springsteen -tribuuttibändin laulajana. Tamperelaisyhtye keikkailee harvakseltaan ja on melko uskollinen alkuperäisille kappaleille.

– Eniten miellyttävät 1970-luvun ja 1980-luvun alun biisit, mutta keikkasetissä on aina uudempaakin materiaalia. The River ja Born to Run pysyvät tietysti aina mukana, Virtanen kertoo.

Kaikki alkoi elokuussa vuonna 2004. Oli sateinen loppukesän päivä, kun Saku Virtasen kännykkä piippasi viestin saapumista. Virtasen tuttu Tomi Nordlund heitti ilmoille villin idean: ehdotuksen perustaa kunnon tribuuttiyhtye Bruce Springsteenille.

Nordlund oli keksinyt pyytää mukaan Virtasen, koska tämä oli jo aiemmin esittänyt Springsteenin musiikkia soolokeikoillaan.

– Vastasin välittömästi, että olin mukana, Virtanen hymyilee.

Varsinaisia jäseniä on seitsemän. The Ghost of Bruce Springsteen esiintyy myös kaksihenkisenä mutta harvoin. Viime viikonloppuna sellainen harvinaisuus koettiin, kun Virtanen ja basisti Tomi Nordlund heittivät duokeikan Kaustisella.

– Tämä bändi on sellainen proggis, että mieluiten teemme sitä isolla porukalla – kun sellainen on kerran saatu kasaan, Saku Virtanen sanoo.