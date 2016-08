Poliisin toimintakyky heikkenee Ylöjärvellä?

Sisäministeriö vakuutti, ettei poliisin operatiivinen toimintakyky heikkene poliisiasemien lakkautusten myötä. Ylöjärven poliisiasemalla asiasta ei olla yhtä vakuuttuneita. Kun Ylöjärven poliisiasema sulkee pian ovensa, hoidetaan Ylöjärven poliisitoimintaa pitkälti Nokialta käsin.

Johtotehtävissä Ylöjärven poliisiasemalla työskentelevä ylikonstaapeli Arto Niemelä kertoo, ettei aseman työntekijät olleet kovin yllättyneitä aseman lakkautuksesta.

– Ylöjärven poliisiasema on ollut lopetusuhan alla aiemminkin, joten ei tämä sillä tavalla ollut yllätys, Niemelä toteaa.

Tiloista ei suurta säästöä

Ylöjärven poliisiaseman ja 10 muun poliisiaseman lakkautusta perusteltiin säästöillä. Sisäministeriön mukaan lakkautuksilla saavutetaan arviolta noin 745 000 euron vuotuiset säästöt.

Ylikonstaapeli Niemelää puheet isoista säästöistä hieman hymyilyttävät. Etenkin, kun poliisihallituksen esityksestä poiketen esimerkiksi Mänttä-Vilppulan poliisiasemaa ei lakkauteta.

– Ylöjärvellä meidän toimitilakustannukset ovat 78 000 euroa vuodessa. Palvelemme täällä 33 000 asukasta. Mänttä-Vilppulan aseman kustannukset ovat puolestaan 142 000 euroa vuodessa, ja se asema palvelee noin 10 000 ihmistä, Niemelä ihmettelee.

Niemelän mukaan päätöksen perustelut on saatu näyttämään sellaisilta, että ne saadaan helposti myytyä kansalaisille.

– Tällä tavalla poliittiselle imagolle ei tule vahinkoa, Niemelä toteaa.

Poliiseilta poistuu tukikohta

Poliisihallituksen esityksen mukaan Ylöjärven poliisiaseman työntekijät siirtyvät pääasiassa Nokian poliisiasemalle. Työntekijöitä on kuitenkin luvattu kuulla asiassa.

– Meiltä saattaa joku työntekijä haluta myös Tampereelle. Se on sitten toinen juttu, miten paljon työntekijöiden toiveita huomioidaan, Niemelä pohtii.

Hän pitää selvänä, että poliisin tarjoamat palvelut heikkenevät, kun poliisiasema viedään Ylöjärveltä.

– Meidän asema on kuulunut niihin harvoihin poliisiasemiin, jotka ovat olleet auki joka päivä. Asiakkaita on palveltu päivittäin ja viikonloppuisinkin Ylöjärvellä on ollut tutkintapari työssä.

Niemelän mukaan poliisiaseman lakkautus vaikuttaa myös hälytysajoaikoihin, vaikka ministeriö toisin väittää. Ylöjärven asema on ollut tukikohta niille poliisipartioille, joiden vastuualueena Ylöjärvi on ollut.

– Poliisit ovat pitäneet tauot Ylöjärvellä, tehneet rikosilmoitukset Ylöjärvellä ja lähteneet myös liikkeelle Ylöjärveltä. Jatkossa tämä kaikki tapahtuu sitten Nokialla, Arto Niemelä selvittää.

Tutkintaan lisää haasteita

Ylöjärvellä tapahtuvien rikosten tutkinta-ajat mahdollisesti pitenevät jatkossa.

– Ei meidän vakituisimmat asiakkaat tule Nokialle. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaat haetaan Ylöjärveltä Nokialle kuulusteluihin ja sitten heidät myös palautetaan Ylöjärvelle. Yksi partio on sitten sidottu tähän tehtävään.

Myös tulevaisuuden tutkintaryhmien koot ja koostumukset ovat vielä hämärän peitossa. Vielä ei siis tiedetä, miten tutkinnalliset poliisipalvelut Ylöjärvellä jatkossa hoidetaan.

Ylöjärven poliisiasema sulkenee ovensa vuodenvaihteessa, koska aseman vuokrasopimuksessa on puolen vuoden irtisanomisaika.

Poliisihallituksen on vielä tarkoitus selvittää yhteistyössä Ylöjärven kanssa tarpeet yhteispalvelupisteelle. Yhteispalvelupiste on asiakaspalvelupiste, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja ja jossa hoidetaan lähinnä vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä tehtäviä.