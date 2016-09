Kaupunki lähtee lomalle

Alkanut kesä näkyy Ylöjärven kaupungin julkisissa palveluissa suunnilleen samoin kuin viime vuonnakin. Aukioloaikoja supistetaan niin virastoissa, terveyskeskuksissa kuin kirjastoissakin. Arkeen aletaan palata taas elokuussa.

Suurimmat palveluaikojen poikkeamat on sijoitettu tänäkin vuonna heinäkuulle. Kaupungin tiedottaja Tiina Helmisen mukaan syy ratkaisuun on varsin simppeli.

– Se on varmasti Suomen yleisin lomakuukausi. Koko maa tavallaan laskeutuu heinäkuussa kesään, joten harva ihmettelee miksi silloin jokin tiski ei olekaan auki.

Ylöjärven kaupungin palkkalistoilla on runsaat 2 100 työntekijää. Heistä suurin osa pitää vuosilomansa keskellä kesää.

Välttämättömistä kunnallisista palveluista pidetään kuitenkin aina huoli, korostaa Helminen.

– Yksikään kunta ei ole koskaan kokonaan kiinni.

Terkkariin vain kiireessä

Kenties eniten muutoksia tavalliseen koetaan kesäaikaan terveydenhuollossa. Ylöjärven pääterveysasema on auki läpi suven, mutta Kurun terveysasema ja Viljakkalan palvelupiste sulkevat ovensa yli kuukaudeksi.

Johtava ylilääkäri Juuso Rajala kehottaa kaupunkilaisia hoitamaan ei-kiireelliset terkkariasiansa ennen juhannusta.

– Heinäkuussa hoidamme käytännössä vain kiireellisiä asioita. Esimerkiksi reseptit tulisi siis uusia jo hyvissä ajoin kesäkuun puolella, Rajala sanoo.

Terveyspalveluiden riittävyys on ylilääkärin mukaan taattu ympäri vuoden. Terveyskeskuksen palvelupainetta vähentää omalta osaltaan Kauppakeskus Elossa sijaitseva terveyskioski, joka on auki myös kesäisin.

Hiljaisuus hämää

Kurun ja Viljakkalan terveyspalvelukiinteistöjen tavoin myös Ylöjärven kaupungintalo on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö talossa olisi elämää.

– Palkanlaskennan ja postituksen kaltaiset työt eivät voi loppua edes kesäksi. Asiakaspalvelu ei kuitenkaan ole auki, koska kysyntää sille olisi joka tapauksessa vähän, Tiina Helminen kertoo.

Maallikko voisi kuvitella, että kesäaikaan Ylöjärven kaupungin kiinteistöjä remontoitaisiin tavallista enemmän, koska töille on paljon tilaa. Kiinteistötyönjohtaja Matti Majaniemen mukaan asiat eivät kuitenkaan korreloi keskenään.

– Noh, voimmehan me tietysti tehdä jotain, mitä emme tavallisesti voi, mutta eipä isoja operaatioita kesällä paljon ole, hän sanoo.

– Kun koulut ja päiväkodit ovat auki, meillä on kaikkein eniten töitä. Kesällä meidänkin henkilöstömme lomailee, Majaniemi toteaa.