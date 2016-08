Voionmaan opisto heitti hyvästit Yliselle

Voionmaan koulutuskeskus jättää ensi kesänä hyvästit Ylöjärven mannuille. Uudet tilat Tampereelta löytyivät harvinaislaatuisin kuvioin: on poikkeuksellista, että kansanopisto majaa yliopistokampuksella. Kevät opiskellaan vielä Ylöjärvellä entiseen malliin.

Ylöjärven Ylisellä vanhojen Voionmaa-tilojen kohtalo on vielä auki.

Niistä itsenäisesti vastaava Kiinteistö Oy Voionmaanranta pitelee paletilla kahta vaihtoehtoa: myyntiä ja vuokrausta. Toimitusjohtaja Juha Backman ei kuitenkaan voi vielä kommentoida, onko halukkaita vuokralais- tai ostoehdokkaita ilmennyt.

Hän myöntää, että markkinat ovat vaikeat.

– Vuokraaja tai ostaja voi löytyä viikossa, mutta siihen voi mennä pidempäänkin: puoli vuotta, vuosi...

Backman myöntää myös Ylisen kiinteistöissä havaitut homevauriot ja sen, että vaikka tilat on tältä erää korjattu asumis- ja opetuskuntoon, joutuu uusi tulokas korjaamaan niitä jatkossa lisää. Silti mies uskoo, että halukkaita tulijoita löytyy.

Kiljavan opistoon vuodenvaihteessa yhdistyneen ja koulutuskeskukseksi nimensä muuttaneen Voionmaan opinahjon muuttoon ja uusiin tilatarpeisiin Backman suhtautuu ymmärtävästi.

– Emme me voi lyödä kapuloita rattaisiin.

Ylöjärvi ei unohdu

Kevään ajan opetus kuitenkin jatkuu normaalisti Ylisellä. Koulutuskeskuksen toimitusjohtajan, Voionmaan opiston entisen rehtorin Pasi Salmikallion mukaan muutosten kevät ei häiritse opiskelijoiden työrauhaa.

– Opetukset menevät opetussuunnitelman mukaan, ei syytä huoleen, hän sanoo.

Kaikki nykyiset opiskelijat valokuvauksen ammattitutkinnon suorittajia lukuun ottamatta saavat opintonsa päätökseen kevään aikana. Ainoastaan tuo valokuvaajaryhmä joutuu muuttamaan syksyllä keskuksen mukana.

Koko vakituinen Ylöjärven henkilöstö siirtyy Tampereelle ja tekee sen niin Salmikallion kuin henkilöstön edustajana pitkään toimineen opettaja Tapio Kivirinnan mukaan myötämielin ja jopa suurin odotuksin. Joidenkuiden työmatka tosin valitettavasti pitenee, mutta toisaalta monen matka lyhenee rutkasti.

Täysin Ylöjärvi ei jää taa. Kivirinta vakuuttaa, että yhteistyö ylöjärveläistoimijoiden kanssa jatkuu, jopa aiempaa parempien yhteyksien päästä:

– Emme unohda puutarhakaupungin maalaisserkkujamme.

Työkumppanin tykö

Tampereen yliopistosta urjenneet tilat nousivat kahdeksan tilatarjokkaan joukosta ylitse muiden.

Koulutuskeskuksen oppialoille, kuten radio- ja näyttämötyölle, on näet yliopistolla erikoistiloja. Lisäksi jo entuudestaan tehty yhteistyö yliopiston voionmaalaisille tarjoamien opintojaksojen sekä avoimen yliopiston tiimoilta helpottuu ja syvennee.

– 25 kilometrin päästä kahden tunnin luennolle tulo on rikkonut kohtuullisen hyvin työpäiviä, Salmikallio hymähtää.

Sijainnista on etua myös elämänpiirille ja yliopistopolun tähyämiselle.

– Uskon, että yliopistokampuksella olo avaa ihan erilaisia näköaloja kuin Ylöjärven metsän keskeltä voi saada, Salmikallio myhäilee.

Samassa syssyssä kansanopisto aloittaa psykologian opetuksen ja luo yhteistyötä parin ammattikorkeakoulun kanssa. Kiljavan opiston ay-koulutuksellekin avautuu uusia tuulia, ja opisto on saanut mahdollisuuden opettaa myös useissa muissa kaupungeissa. Varsinainen vanha Kiljavan opisto tietysti jatkaa Nurmijärvellä ja Kirkkonummella.

Koska kansanopistot ovat velvollisia järjestämään majoituksen opiskelijoilleen, joudutaan nyt erikseen ratkomaan vielä asumisjärjestelyt. Sopimukset ovat auki, mutta Salmikallio paljastaa, että kiikarissa on kohde seitsemän kilometrin päässä yliopistosta.

Yliopistoa Salmikallio kehuu tervetulleesta radikaalista ajattelusta.

– Tietääkseni tämä on ensimmäinen kansanopisto, joka sijaitsee yliopistokampuksella.