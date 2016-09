Mansikka-Ali luottaa visioonsa

Ali Amirlatifi nousi pari viikkoa sitten puolen Pirkanmaan huulille. Vihattulalainen insinööri toi tuolloin julki suunnitelmansa massiivisesta marjatehtaasta, joka voisi luoda hetkessä satoja uusia työpaikkoja. Kymmenien miljoonien eurojen hanke herätti ihastuksen lisäksi skeptisyyttä – mutta Amirlatifi vakuuttaa olevansa tosissaan.

Äkkiseltään Amirlatifin bisnessuunnitelma voi kuulostaa yliampuvalta. Mies kaavailee Nokian Pitkäniemeen tehdasta, joka tuottaisi vuosittain 45 miljoonaa kiloa mansikoita.

Luku on vähintäänkin ällistyttävä. Vertailun vuoksi voi todeta, että viime vuonna koko Suomessa tuotettiin samaista marjaa yhteensä 13 miljoonaa kiloa.

Amirlatifin mukaan temppu tehdään nykyaikaisella vesiviljelyllä.

– Olen kehittänyt kokonaisuuden, joka tuottaa 3 000 prosenttia enemmän marjoja kuin tämän hetken parhaat tekniikat.

– Ja tämä ei ole oletus, vaan fakta. Tiedän, että näin todella käy, hän sanoo itsevarmana.

Vesiviljely on ikivanha tekniikka, joka on laajalti käytössä esimerkiksi salaattiteollisuudessa. Tekniikassa vesi ja ravinteet johdetaan suoraan viljeltävään kasviin.

Yksi Amirlatifin oivalluksista on, että kasvit istutetaan vaaka-asennon sijaan pystyssä seisoviin sylintereihin. Tämä säästää tilaa ja takaa tasaisen valon saannin.

Valaistuksen varalle Amirlatifilla on keksintö, josta hän ei paljoa puhu. Hänen mukaansa kyse on mullistavasta ratkaisusta.

– Valot ovat pystyssä sylintereiden keskellä ja saavat virtansa yhdestä lähteestä. Kunhan saan hakemani patentin, kerron lisää, hän lupaa.

Koetehdas valmistuu pian

Amirlatifin hanke on erittäin teknologiavetoinen. Mies on kehitellyt omat, ennenkuulumattomat ratkaisunsa myös tehtaan energiatuotantoon ja veden kierrätykseen.

Monessa maallikossa tällaiset puheet ovat jo ehtineet herättää epäluuloa. Netin keskustelupalstoilla ihmetellään vilpittömästi, voivatko yrittäjän suunnitelmat oikeasti toimia.

Amirlatifia epäilijät eivät hetkauta.

– Moni kommentoija olisi saanut vastauksen mieltään painavaan kysymykseen käyttämällä Googlea, hän naurahtaa.

– Ainoat täysin uudet ratkaisuni liittyvät valoihin ja energiatuotantoon. Kaikki muu tehtaalla tulee perustumaan jo nykyisin käytettyihin tekniikoihin, mies tarkentaa.

Parhaillaan Amirlatifi odottaa isoa lähetystä Kiinasta. Vihattulaan on tilattu osia, joista on määrä rakentaa tehtaan ensimmäinen prototyyppi.

– Jos kaikki menee hyvin, tuotan koetehtaallani 15 000 kiloa mansikoita syksyyn mennessä. Sitten minulla on todisteet, että tämä todella toimii, yrittäjä hymyilee.

Takuualalta marjakeisariksi

Iranilaistaustaisella Amirlatifilla ei ole kokemusta nykyaikaisesta marjabisneksestä. Yrityksen kasvattamisesta hän sen sijaan tietää yhtä sun toista.

Vuonna 2003 Suomeen muuttanut Amirlatifi on mies Finntakuu Oy:n takana. Autoliikkeiden takuiden ulkoistamispalveluita tarjoava yhtiö oli perustamishetkellään alansa pioneereja Suomessa. Tänä päivänä yrityksen liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Amirlatifi uskoo, että hän voi olla edelläkävijä myös itselleen vieraalla alalla. Ajatuksen marjatehtaasta hän sai kolmisen vuotta sitten tyttäreltään.

– Tyttöni rakastaa mansikoita. Räkätit söivät pihallamme olleet marjat, joten aloin miettiä parempaa ratkaisua, hän muistelee.

– Aloin tutkia alan teknologiaa ja uppouduin siihen täysin. Otin asioista selvää ja aloin ratkaista eteen tulleita ongelmia, mies jatkaa.

Juuri nyt Amirlatifi odottaa tietoa mahdollisesta Tekes-tuesta. Yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on myös viritteillä.

Ylöjärveläisen idea on ottanut tuulta alleen myös ulkomailla.

– Olen saanut tarjouksia viedä tehtaani USA:han, Makedoniaan ja Afrikkaan. En kuitenkaan haluaisi, koska kotini on täällä, Amirlatifi miettii.

– Haluan tukea Suomea ja suomalaista yhteiskuntaa. Se on minulle näinä aikoina kaikkein tärkeintä, hän painottaa.