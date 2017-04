Tyyli vapaa mutta pakollinen

Kurun 24 tunnin hiihto kokosi viikonloppuna kaiken kaikkiaan 15 joukkuetta mittelemään kestävyyskunnosta yhden vuorokauden aikana. Kilpailemisen ohella ladulla lylyä lykkineet osanottajat saivat nauttia hienosta kevätsäästä.

Kilpailun järjestelyvastaava, Kurun Kontioiden jäsen Martti Kauppinen oli kiireinen mies jo ennen viikonlopun varsinaista voimainkoitosta. Noin tunti ennen lähtölaukausta mies ehti kuitenkin piipahtamaan Ylöjärven Uutisten haastattelupisteessä.

Kauppinen kokee, että Kurun 24 tunnin hiihto on koko kylää yhdistävä tempaus.

– Tämä on tärkeä kohtauspaikka paikallisille asukkaille. Kurun 24 tunnin hiihdolla on harvinaisen pitkä historia, Kauppinen perusteli.

Kurun Kontioiden aktiivijäsenen mielestä paikallisella partiolippukunnalla on ollut merkittävä rooli siinä, että perinteinen hiihtotapahtuma elää ja voi hyvin edelleenkin.

– Vuonna 2009 tapahtuneen kuntaliitoksen myötä hiihtotapahtuma kutistui pariksi vuodeksi 12 tunnin pituiseksi, kun Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut otti vastuun tapahtuman järjestämisestä.

Kurulaiset halusivat kuitenkin tutun hiihtotapahtuman takaisin itselleen.

– Me partiolaiset ja muutkin kurulaiset tahdoimme, että hiihtojuhla palautuu jälleen 24 tunnin mittaiseksi koitokseksi. Näin ollen Kurun Kontiot otti päävastuun tapahtumasta.

– Olemme vastanneet kilpailun järjestelyistä nyt viisi vuotta putkeen. Yksi vuosi jäi tosin välistä kokonaan, kun sää ei sallinut hiihtämistä lainkaan, Kauppinen summasi.

Mörköperä debytoi

24 tunnin hiihtoon osallistuu sekä kilpahiihtäjiä että kuntoilijoita. Molemmat mahtuvat kulkemaan ladulla varsin hyvin ja sopuisasti. Tämänvuotisessa 15 joukkueen kilpailijakatraassa oli mukana myös ensikertalaisten joukkue.

Kyseessä oli naapuripitäjä Ruoveden Team Mörköperä.

– Olemme tosiaan mukana aivan ensimmäistä kertaa. Meidän piti keksiä joukkueellemme naseva nimi. Kun tulemme Ruoveden sivukyliltä, päädyimme Mörköperään, Henna Rintanen kertoi.

– Olen vetänyt kierroksia vuoron perään äitini kanssa. Lisää porukkaa on tulossa joukkueeseemme myöhemmin iltapäivällä, Rintanen jatkoi.

Ruoveteläisen nuoren naisen suunnitelmissa ei ollut hiihtää yön pimeinä tunteina.

– Ei ainakaan näillä näkymin. Oma osuuteni oli tarkoitus sivakoida kahden kolmen ensimmäisen tunnin aikana.

Vaikka Kurun perinteinen hiihtojuhla olikin Rintaselle ensimmäinen, hiihto lukeutuu hänen vakituiseen harrastuskalenteriinsa.

– Hiihdin nuorempana kilpaa parhaimmillaan kansallisissa kilpailuissa. Nykyään hiihtelen kuntoilumielessä.

Jäniksen voimalla

Muiden muassa lumipukuun ja jänisasuun sonnustautuneet Suksikaa kuuseen -joukkueen jäsenet olivat viikonlopun ehdottomia väriläiskiä.

Merkittävää oli myös, että kurulaistiimin jäsenistössä oli puusuksilla hiihtäneitä kilpailijoita. Suksikaa kuuseen -joukkueen rosteri muodostui pääasiassa varsin kokeneista hiihtäjistä.

– Tämä on kaiken kaikkiaan kymmenes kerta, kun olemme viivalla, joukkueenjohtaja Ari Stenberg kertoi.

Stenbergin luotsaaman porukan viikonloppu sujui leppoisissa merkeissä.

– Ideamme on ollut hiihtää hupimielellä.

Kurun 24 tunnin hiihdon parhaaksi joukkueeksi sivakoi tänä vuonna Team Ceza 249 kierroksella. Hopealle sijoittui Ikaalisten Soutajat 191 kierroksella. Pronssimitalin kahmaisi puolestaan kestomenestyjä Järvelän suvun joukkue (181 kierrosta). Suksikaa kuuseen -komppania taisteli seitsemänneksi (150 kierrosta).