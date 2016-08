Suoraa puhetta somessa

Kaupunginvaltuutettujen Matti Ylitalon ja Pertti Johanssonin muodostama kahden miehen sitoutumaton ryhmä on toiminut runsaan vuoden. Ryhmäjohtaja Ylitalon mukaan kaksikko on harjoittanut aggressiivista oppositiopolitiikkaa. Lisäksi miehet haluavat nostaa käsiteltäviksi kaupunkilaisten pieniä asioita.

Ylöjärvi 2001+ -ryhmä on voimissaan.

Kurulainen Matti Ylitalo ja kantaylöjärveläinen Pertti Johansson saivat kaupunginvaltuustopaikkansa perussuomalaisina viime kuntavaaleissa.

Miehet jättivät perussuomalaisten valtuustoryhmän vuoden 2015 toukokuussa.

Sitoutumaton valtuustoryhmä aikoo olla mukana myös ensi vuoden huhtikuussa pidettävissä kuntavaaleissa.

– Se, millaisella kokoonpanolla lähdemme vaaleihin, on vielä neuvottelujen alla. Selvää on, että olemme kisoissa mukana, Matti Ylitalo vakuuttaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja vetoaakin ylöjärveläisiin, että jokainen paikallispolitiikasta ja sitoutumattomassa ryhmässä toimimisesta kiinnostunut ottaisi reippaasti yhteyttä häneen tai Johanssoniin.

Ylitalon mielestä perinteisten poliittisten puolueiden valtuustoryhmissä istuvat päättäjät ovat vain nappulanpainajia.

– Meidän sitoutumattomien mielestä kunnalliseen päätöksentekoon kuuluu se, että jokainen äänestäjiltä valtakirjan saanut vastuunkantaja saa olla asioista omaa mieltä ja esittää kantansa avoimesti, hän teroittaa.

– Kaupunkilaisten edusmiehenä oleva luottamushenkilö ei ole pienen vallan keskiössä olevan ryhmän dominoitavissa. Itsenäinen päättäjä käsittelee asioita vilpittömästi, Ylitalo lisää.

”Olemme saaneet paljon aikaiseksi”

Matti Ylitalon mielestä sitoutumattomien kahden miehen ryhmä on saanut paljon aikaisiksi kunnalliselämässä.

– Emme ole nuolleet kenenkään takamuksia, vaan olemme ottaneet kriittisesti kantaa epäkohtiin, hän kuvailee.

Ylitalo muistuttaa, että hän ja Johansson toimivat nykyisen valtuustokauden alkuajat perussuomalaisten ryhmässä, jossa he tekivät muun muassa kymmeniä valtuustoaloitteita.

– Valtuustoaloitteet on tärkeä keino nostaa ongelmia esille ja keskusteluun.

– Alotteiden turvin olemme vauhdittaneet esimerkiksi tonttimarkkinointia ja saaneet korjauksia vanhusten palveluihin, hän tarkentaa.

– Olemme puuttuneet myös ylöjärveläiseen hyvä veli -verkostoon.

Ylitalon mielestä kahden miehen sitoutumaton ryhmä on ollut myönteisessä mielessä aggressiivinen.

– Kriittisyys ja kyseenalaistaminenhan kuuluvat oppositiolle, hän painottaa.

Ylitalo muistuttaa, että kaikki kaupunkilaisten asiat ovat merkityksellisiä.

– Olemme tuoneet kaupungin hallinnon tietoon ja hoitoon myös pieniltä tuntuvia asioita, joihin asukkaat ovat törmänneet arkisessa elämässään. Tällaiset jutut liittyvät esimerkiksi teiden kuntoon, hän yksilöi.

Ylitalo sanoo aktiivisuuden sopivan mainiosti pienen ryhmän toimintakulttuuriin.

Turvallisuutta ja puhtautta

Vuoden 2017 kuntavaaleissa sitoutumattomilla on ainakin kaksi teemaa.

– Haluamme pitää Ylöjärven turvallisena, Matti Ylitalo kertoo.

– Tahdomme lisäksi, että kotikaupunkimme on puhdas, hän lisää.

– Jonkin ryhmän on huolehdittava siitä, että selkeät vääryydet paljastetaan ja nostetaan kaupunkilaisten tietoon.

– Toimimme monella sektorilla. Emme ole yhden asian liike.

Maaseutumaisuus on säilytettävä

Tulevaisuuden kunta -keskustelua käydään myös sitoutumattomien ryhmässä.

– Meidän visiomme lähtee siitä, että Ylöjärvi säilyttäisi tulevaisuudessakin maaseutumaisuutensa, Matti Ylitalo näkee.

Kurulaispäättäjä aistii, että Ylöjärven kaupunki saattaa jossakin vaiheessa olla osa Tampereen kaupunkia.

– Jos Ylöjärvestä tulisi osa suurta Tamperetta, kyllä nykyisen kaupunkimme reuna-alueet silloin jäisivät oman onnensa nojaan, Ylitalo miettii.

– Realistisesti pidän lähtökohtana sitä, että Ylöjärvi säilyttää itsenäisyytensä. Dynaamisena kaupunkina Ylöjärvi kehittyy jatkossakin. Edellytykset myönteiselle kasvulle ovat olemassa, kun huolehdimme yhdessä siitä, että paikkakuntamme on hyvä paikka kaikille asua, hän linjaa.

– Kaupungin on huolehdittava siitä, että yhteiskunnan tuottamat lähipalvelut toimivat.