Lisäraide huolettaa Terätiellä

Jokin aika sitten julkaistu suunnitelma uuden rautatieraiteen rakentamiseksi Ylöjärvelle ei miellytä Martti Polvista. Keijärven rannalla jo 20 vuotta asunut mies ei käsitä, miksi rataa kaavaillaan aivan asutuksen viereen.

Haittoja olisi Polvisen mukaan niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

– Eteläisestä Keijärvestä tulisi haiseva lätäkkö, hän lataa.

Ylöjärven läpi on kulkenut rautatie vuodesta 1968 lähtien. Tampereen ja Parkanon yhdistävä rataosuus on näihin päiviin saakka ollut yksiraiteinen.

Tulevaisuudessa raiteita voi hyvinkin olla kaksi. Keskisen Pirkanmaan kasvu on lisännyt henkilö- ja tavaraliikennettä siinä määrin, että radan kapasiteetti alkaa hiljalleen täyttyä.

Kesäkuun alussa Pirkanmaan liitto ja Liikennevirasto julkaisivat aluevarausselvityksen, jossa uuden raiteen paikkaa on ensi kertaa hahmoteltu. Martti Polvisen mielestä suunnitelmassa on yksi merkittävä lapsus.

– Tampereen Lielahdesta raide lähtisi kohti Ylöjärveä nykyisen raiteen pohjoispuolella, mikä on hyvä, hän aloittaa.

– Mutta Mäkkylän peltojen kohdalla rata hyppäisikin raiteiden eteläpuolelle. Tämä aiheuttaisi paljon ongelmia. Asuminen Terätien tässä päässä tulisi melkein mahdottomaksi, Polvinen sanoo.

Uusi junaraide toisi alueelle paitsi lisää melua myös erikoisen vesistöongelman. Raidetta varten kun pitäisi rakentaa järven ylittävä maapenger.

– Kun edellisen raiteen pengertä paranneltiin kymmenkunta vuotta sitten, Keijärven eteläosan pohja kohosi noin 40 senttiä. Uudet työt aiheuttaisivat samanlaisen ilmiön, Polvinen selvittää.

Polvisen ja hänen puolisonsa kiinteistön lisäksi rata häiritsisi ainakin kahden muun asuintalon jokapäiväistä elämää. Lisäksi osansa ongelmista saisivat miehen mukaan alueen muutamat loma-asukkaat.

– Keijärven tämän kulman alla on iso pehmeikkö, jonka olemassaoloa rataselvityksen tekijät eivät ilmeisesti tiedä. Jos rata tehtäisiin suunniteltuun paikkaan, ranta-alue täyttyisi liejusta, hän paheksuu.

Taustalla keskustan kehittäminen

Liikenneviraston projektipäällikkö Jouni Juuti on kuullut terätieläisten huolesta. Polvinen ja muut ratasuunnitelmaa vastustaneet toivat mielipiteensä julki Pirkanmaan liiton avoimessa infotilaisuudessa viime kuussa.

Raidesuunnitelmasta vastannutta hankeryhmää johtanut Juuti vakuttaa, että syytä huoleen ei ole.

– Kyseessä on vasta hyvin karkea aluevaraus. Mitään päätöksiä raiteen rakentamisesta tai edes ratahankkeen aloittamisesta ei ole, hän kertoo.

Paitsi Ylöjärvellä Juutin ryhmä hahmotteli mahdollisten lisäraiteiden paikkoja myös Nokialla ja Tampereella. Selvitys tehtiin kaupunkien maankäytön ja kaavoituksen avuksi.

Projektipäällikön mukaan Ylöjärven lisäraiteen paikka ei ole missään nimessä kiveen hakattu. Päälinjat – kuten Keijärven ylityskohta – ovat kuitenkin paikoillaan hyvistä syistä.

– Alun perin tarkoituksenamme oli piirtää uusi raide nykyradan pohjoispuolelle koko matkalta. Tästä piti kuitenkin joustaa muun muassa kaupungin omien toiveiden vuoksi, Juuti sanoo.

Ylöjärven kaupunki järjesti vuonna 2011 kilpailun ydinkeskustan kehittämisestä ja sen voitti arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik. Voittajatyötä pidetään nykyisin pohjana Soppeenmäen, Elovainion ja Kirkonseudun kehittämiselle.

Juutin mukaan uusi raideselvitys kunnioittaa tätä suunnitelmaa.

– Lisäraiteen pitäisi siirtyä vanhan raiteen eteläpuolelle ennen Keijärveä, koska Aron rannassa siirtyminen olisi myöhäistä. Kaupungin tahtona on säästää kyseinen alue kaavoitukselle.

Taistelu ei lopu

Martti Polvinen sanoo ymmärtävänsä, että Pohjanmaan rata tarvitsee lisää raidetilaa. Hän ei myöskään vastusta sitä, että asiasta tehdään selvitys hyvissä ajoin.

Lisäraiteen alustava paikka huolestuttaa miestä kuitenkin toden teolla.

– Ilman muuta. Vaikka rakennustöitä ei ole vielä näköpiirissä, tiedän, että tällaiset hankkeet voivat nytkähtää eteenpäin nopeastikin, hän huokaa.

Nykyisin eläkkeellä oleva Polvinen loi työuransa liikennesuunnittelijana. Virkeällä seniorilla on omien sanojensa mukaan aavistus siitä, miten lisäraidesuunnitelma seuraavaksi etenee.

– Raide rakennetaan Ylöjärvelle 20 vuoden sisällä. Tarve sille on suuri, Polvinen näkee.

– Me terätieläiset kuitenkin toivomme, että uusi rata ylittäisi vanhan vasta Aron rannalla. Se ei toisi lisäkustannuksia mutta kunnioittaisi Ylöjärven nykyisiä asukkaita, hän tiivistää.