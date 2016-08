Nyt on viimeinen mahdollisuus vaikuttaa

Ylöjärven joukkoliikenneuudistus on edennyt kalkkiviivoille. Suunnittelijat ovat saaneet aikaiseksi kolme eri linjastovaihtoehtoa, joista parasta aletaan toteuttaa käytännössä. Tänään järjestettävässä asukasillassa voi vielä antaa palautetta ja ehdotuksia joukkoliikennesuunnitelmista. Myös internetissä voi käydä vastaamassa joukkoliikennekyselyyn.

Ylöjärven joukkoliikenne muuttuu vuoden 2016 kesällä yritysvetoisesta Tampereen joukkoliikenteen suunnittelemaksi.

Joukkoliikenteen suunnittelusta vastaa Tampereen joukkoliikenne, mutta valmisteluun osallistuu myös poikkihallinnollinen ryhmä Ylöjärvellä.

Tähän mennessä Ylöjärven joukkoliikenteen on hoitanut käytännössä Länsilinjat. Jatkossa joukkoliikenteen järjestäminen kilpailutetaan eri liikennöitsijöiden kesken.

Lippuvalikoima laajenee

Joukkoliikenneuudistuksen tavoitteena on lisätä puutarhakaupungin linja-autovuoroja ja -reittejä.

Uudistuksella ylöjärveläisiä pyritään palvelemaan entistä paremmin, jotta mahdollisimman moni voisi tarvittaessa tukeutua yksityisautoilun sijasta joukkoliikenteeseen.

– Joukkoliikennetarjonta kohenee erityisesti Metsäkylässä. Jokaisessa tarjolla olevassa linjastovaihtoehdossa Metsäkylästä pääsee kulkemaan bussilla puolen tunnin välein. Lisäksi bussivuorot kulkevat jatkossa iltaan asti, liikennesuunnittelija Jussi Teronen Ylöjärven kaupungista kertoo.

Ylöjärvellä ongelmia on aiheuttanut kapea lipputuotevalikoima. Etenkin yksittäisten lyhyiden matkojen kalleus on harmittanut ihmisiä. Uudistuksen myötä käyttöön otettava vyöhykemalli tuo ratkaisun ongelmaan.

– Saamme Ylöjärvellä käyttöön vähintään samat lipputuotteet, jotka ovat käytössä Tampereen itäisessä liikenteessä. Jatkossa tarjolla on runsaasti nykyistä enemmän ja monipuolisempia lipputuotteita, Jussi Teronen lupaa.

Aivan kaikkia ylöjärveläisiä uudistuksella ei pystytä miellyttämään, sillä esimerkiksi Kurun ja Viljakkalan joukkoliikenteeseen ei ole luvassa suuria muutoksia. Tämä johtuu näiden alueiden vähäisestä asiakasmäärästä.

Ensimmäinen vaihtoehto

Ensimmäisessä linjastovaihtoehdossa Ylöjärven Matkatien ja Tampereen Keskustorin väliset reitit pysyvät nykyisinä. Lisäksi Haavistolta kulkee linja Matkatien kautta Keskustorille ja siitä edelleen itään.

Vaihtoehtoon kuuluvat myös linja Matkatieltä Vuorentaustan ja Tesoman kautta Keskustorille ja siitä edelleen Petsamoon sekä Ylöjärven sisäinen linja Metsäkylästä Elon kautta Matkatielle ja siitä edelleen Asuntilaan.

Vaihtoehdossa Siivikkalassa liikennöidään kuten nykyisin. Kurusta ja Lakialasta on niin ikään nykyisenkaltainen vuorotarjonta. Ruuhka-aikaan tarjotaan lisää nopeita yhteyksiä Matkatien ja Keskustorin välille.

Toinen vaihtoehto

Toisessa vaihtoehdossa on Metsäkylän, Elovainion ja Matkatien välinen sisäinen linja, jolta on vaihtoyhteys muille linjoille. Asuntilasta pääsee Matkatien ja Vuorentaustan kautta Keskustorille. Lisäksi on linja Haavistolta Matkatien kautta Keskustorille.

Vaihtoehdossa Siivikkalassa liikennöidään kuten nykyisin. Kurusta ja Lakialasta on nykyisenkaltainen vuorotarjonta, ja ruuhka-aikaan lisätään nopeita yhteyksiä Matkatien ja Keskustorin välille.

Kolmas vaihtoehto

Kolmannessa linjastovaihtoehdossa kulkee linja Ylöjärveltä Asuntilan ja Haaviston kautta Tampereen Keskustorille ja siitä edelleen itään.

Mukana on myös heilurilinja Metsäkylän, Matkatien, Vuorentaustan, Lielahden ja Siivikkalan välillä. Lisäksi Kurusta ja Lakialasta on nykyisenkaltainen vuorotarjonta. Ruuhka-aikaan tarjotaan lisää suoria yhteyksiä muun muassa Keskustorille.

Kaupunkilaisia kiinnostava asia

Ylöjärven kaupunki järjestää tänään keskiviikkona kaupungintalon valtuustosalissa kello 16.30 kaikille avoimen asukasillan, jossa liikennesuunnittelijat esittelevät vaihtoehtoisia linjastokarttoja ja vastaavat kaupunkilaisten kysymyksiin.

Suunnittelijat ottavat yhä mielellään vastaan kaupunkilaisten palautteita.

– Nyt kannattaa kertoa, mikä kolmesta vaihtoehdosta tuntuisi parhaimmalta. Mitään isoja muutoksia ei linjastovaihtoehtoihin kuitenkaan enää tule. Bussien vuorovälitkin on aika pitkälti määritelty. Ruuhkavuorojen liikennöintiajoista ei tosin ole vielä tarkasti päätetty, Teronen kertoo.

Terosen mukaan ylöjärveläiset ovat olleet varsin aktiivisia koko joukkoliikenneuudistuksen ajan. Palautetta on tullut kiitettävästi.

– Joulukuun nettikyselyssä saimme 600 vastausta. Viime aikoina palautetta on tullut sähköpostitse. Palautteissa ovat korostuneet Metsäkylän tilanne sekä lippujen hinnat.

Asukasillan yhteydessä on mahdollista tutustua myös

Volvo 7 900 -hybridilinja-autoon kaupungintalon pysäköintialueella. Hybridibussissa kävijöiden kesken arvotaan kaksi seutulippua.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päättää bussien uusista reiteistä ja vuoroväleistä 13. huhtikuuta. Seudullinen joukkoliikennelautakunta kokoontuu käsittelemään asiaa 11. maaliskuuta.

KATSO TÄSTÄ LINJASTOVAIHTOEHDOT:

vaihtoehdot_ylöjärvi2016 1_CMYK

vaihtoehdot_ylöjärvi2016 2_CMYK

vaihtoehdot_ylöjärvi2016 3_CMYK