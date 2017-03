”Suomi tarvitsee suoraselkäisyyttä”

– Tässä maassa on aivan liikaa poliitikkoja, jotka eivät pidä sanaansa. Esimerkkejä on niin paikallis- kuin valtakunnan tasollakin, Ylöjärven kaupunginhallituksessa vaikuttava Sami Savio mutisee.

Siivikkalalainen Savio on yksi niistä neljästätoista Pirkanmaan perussuomalaisesta, jotka nimettiin puolueensa eduskuntavaaliehdokkaiksi heinäkuun alussa. Miehen halu Arkadianmäelle on kova.

– Lähdin aikoinani mukaan politiikkaan juuri eduskuntavaalien takia. Se kertonee jotain. Nyt, kolmannella yrittämällä, haluan jo ehdottomasti päästä läpi, hän toteaa.

Viime vuoden lopulla moni asia oli Sami Saviolle vielä epäselvä. Siivikkalalainen antoi tuolloin Ylöjärven Uutisille haastattelun, jossa hän kertoi näkemyksiään perussuomalaisten asemasta puutarhakaupungissa.

Vaikka julkaistu juttu käsitteli puolueen yleistä tilannetta, kupli taustalla myös kysymys Savion omasta tulevaisuudesta. Lähtisikö mies vielä mukaan eduskuntavaaleihin? Päätös oli tuolloin vielä tekemättä, mutta nyt se on valmis.

– Ajattelin, että kyllä minun pitää tämä mahdollisuus vielä katsoa, ainakin kerran. Kun vaimokaan ei ollut ajatusta vastaan, päätin suostua, Savio kertoo nyt, keskellä kuuminta kesää.

Perussuomalaisiin vasta kahdeksan vuotta sitten liittynyt Savio on edennyt poliittisella urallaan toistaiseksi tasaisen varmaa tahtia. Miehen taustalle on pikkuhiljaa kasaantunut niin paljon kannatusta, että puhetta eduskuntapaikasta ei voi enää pitää pelkkänä haaveena.

Myös ehdokas itse tietää tämän.

– Edellisissä eduskuntavaaleissa sain vajaat 2 200 ääntä, mikä oli yli tuplasti enemmän kuin vuonna 2007. Nyt tavoitteena on taas tuplaus. Sillä olisin aika lähellä valintaa, Savio ynnäilee.

Jos eduskuntavaalit olisivat pelkkää matematiikkaa, Savio ei olisi kaukana valinnasta. Tällä hetkellä Perussuomalaisilla on Pirkanmaalta neljä kansanedustajaa, ja tavoitteena on yhden lisäpaikan saaminen ensi keväänä.

Tähän mennessä nimetyistä ehdokkaista Savio oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolueensa viidenneksi suosituin pirkanmaalainen. Ehdokkuuttaan kuitenkin pohtivat vielä muun muassa istuvat kansanedustajat Pertti Virtanen ja Laila Koskela. Mikäli he päättäisivät jäädä kilvasta pois, paranisivat Savion kaltaisten ehdokkaiden mahdollisuudet läpimenoon selvästi.

– Kieltämättä asia on juuri näin… Mutta he tekevät päätöksensä itsenäisesti, eikä tätä kannata siksi sen kummemmin miettiä, Savio rauhoittelee.

– Eduskuntavaalit ovat kova rypistys, jossa vastassa on politiikan ammattilaisia. Toivottavasti kokemuksestani on kampanjoinnissa hyötyä, hän jatkaa.

Talous edellä asiakysymyksiin

Alkuvuonna lähinnä tiukkaan eurovaalitaistoon keskittynyt Perussuomalaiset ei ole vielä julkistanut tulevia eduskuntavaaliteemojaan. Savion mukaan on kuitenkin syytä odottaa, että ainakin haja-asutusalueiden puolesta puhuminen näkyy vaalimainoksissa – aivan kuten viime kerrallakin.

– Olemme vahvasti sitä mieltä, että koko Suomi on pidettävä asumiskelpoisena. Totta kai isojen kasvukeskusten kehittäminen on tärkeää, mutta syrjäseutuja ei saa unohtaa, Savio kertoo tottuneesti.

Olipa puolueen vaaliteema mikä hyvänsä, Savio on jo henkilökohtaisen lähestymiskulmansa valinnut. Ekonomin paperitkin hankkinut insinööri aikoo puhua ennen kaikkea Suomen talouden tervehdyttämisen puolesta.

– Maamme on muuttunut viime vuosikymmeninä sääntely-yhteiskunnaksi, mikä rasittaa taloutta. Suomi tarvitsee kilpailukykyä, se on ihan välttämätöntä, Savio linjaa.

Vastuuta parhaillaan menossa olevasta talouden alamäestä Savio sysää maamme viimeaikaisille hallituksille. Siivikkalalaisen mielestä kukaan ei ole halunnut tarttua härkää sarvista, vaikka huonojen aikojen merkit ovat leijuneet ilmassa.

– Vastuuta on sen sijaan potkittu seuraaville hallituksille ja päättäjille. Tätä on jatkunut nyt liian pitkään, hän tuhahtaa.

Viime vuosien kuumin kysymys politiikassa on ollut se, mistä kummasta säästöjä ja tuottoja valtion kassaan voisi enää hakea. Savio itse haluaisi kääntää katseet julkiseen sektoriin ja pienyrittäjiin.

– Kannatan lapsista, vanhuksista ja vähäosaisista huolehtimista, mutta ei Suomi tarvitse niin isoa julkista sektoria mikä sillä nyt on. Karsittavaa voisi löytyä esimerkiksi ely-keskuksien, aluehallintovirastojen ynnä muiden laitosten hallinnoista, joissa on taatusti päällekkäisyyksiä, hän pohtii.

– Tuottoja taas voisi hakea pienyrittäjyyden tukemisesta. Tässä voisi auttaa esimerkiksi sama linja kuin Virolla: muutetaan yhteisövero sellaiseksi, että sitä tarvitsee maksaa vain osingoista. Se toimii heillä, miksi ei siis meilläkin? Savio kysyy.

Kovin tarkkoja yksittäisiä asiakysymyksiä Savio ei halua nostaa vaalikampanjassaan esille. Kaikki siivikkalalaisen esittämät mielipiteet pohjaavat siihen, että talous saadaan kuntoon.

– Nykyinen tilanne on aivan kestämätön, jotakin pitää tehdä. Olen oikeasti todella huolissani siitä, miten Suomella tällä hetkellä menee.

”Politiikkaa kannattaa seurata”

Sami Savio on omien sanojensa mukaan ollut aina kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hänestä on harmillista, ettei moni suomalainen ajattele samoin.

– Mutta kyllä minä toisaalta ymmärrän ihmisiä. Se, että moni poliitikko puhuu yhtä ja tekee toista, nakertaa varmasti uskoa politiikkaan.

Savion mielestä politiikasta kannattaa kuitenkin kiinnostua. Hänen mukaansa vain sillä tavoin saa aidon ja totuudenmukaisen kuvan niistä päätöksistä, joita yhteiskunnassa tehdään.

Esimerkin tästä siivikkalalainen löytää parin viikon takaisesta Ylöjärven Uutisten numerosta.

– SDP:n kansanedustajaehdokas Jussi-Pekka Ahonen totesi haastattelussanne, että Perussuomalaiset olisi kokoomuksen ja keskustan kanssa leikkaamassa Ylöjärven peruspalveluita. Näinhän ei todellakaan ole, Savio kiihtyy.

– Julkisista valtuuston pöytäkirjoista voi esimerkiksi nähdä, että SDP oli äänillään sulkemassa Viljakkalan terveysasemaa viime joulukuussa. Perussuomalaiset äänestivät asiaa vastaan. Totuuden päätöksistä löytää, kun niitä viitsii etsiä, hän näkee.

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset pääsivät juhlimaan jättimäistä vaalivoittoa, joka ristittiin mediassa jytkyksi. Suuri osa voitosta perustui siihen, että puolue onnistui aktivoimaan paljon sellaisia äänestäjiä, jotka eivät tavallisesti uurnilla käy.

Savio toivoo, ettei äänestysprosentti jäisi ensi keväänäkään kovin pieneksi.

– Ja sellaisen ohjeen haluaisin antaa, että ei kannata äänestää ensijaisesti tuttua ehdokasta, vaan puoluetta, joka on lähimpänä omia näkemyksiä. Mukavakin kaveri voi osoittautua sellaisen politiikan kannattajaksi, jota ei itse kannata, insinööri heittää.

”PS kuuluu hallitukseen”

Jussi-Pekka Ahonen ei ole ollut ainoa ylöjärveläispoliitikko, joka on viime aikoina heittänyt lehden sivuilla piikkiä Perussuomalaisten suuntaan. Vihreiden Minna Sorsa totesi heinäkuun alussa, että maamme hallituksen ongelmat ovat johtuneet pohjimmiltaan siitä, että PS jättäytyi voittonsa jälkeen oppositioon.

Sami Savio näkee asian toisin.

– Puolueemme on saanut paljon kiitosta siitä, ettemme myyneet periaatteitamme, vaan pidimme lupauksistamme kiinni. Kaikissa asioissa ei voi tehdä kompromisseja, hän puolustautuu.

– Mutta olen toisaalta sitä mieltä, että seuraavien vaalien jälkeen Perussuomalaisten pitää pyrkiä hallitukseen. Nyt aika on sille ehdottomasti kypsä.

Elokuussa kampanjointinsa aloittava Savio ei halua puida tulevien vaalien ennakkoasetelmia vielä kovinkaan tarkkaan. Vaikka Perussuomalaiset keikkuu parhaillaan puoluegalluppien kärkisijoilla, voi syksyn ja talven aikana tapahtua vielä vaikka mitä.

– Vaaleihin on nyt aikaa yhdeksän kuukautta. Kolmen lapsen isänä tiedän, että se on pitkä aika odottaa, Savio naurahtaa.

– Uskon kuitenkin, että Perussuomalaiset pärjää tälläkin kertaa hyvin. Suomi tarvitsee nyt puoluetta, joka puolustaa suoraselkäisyyttä, hän päättää.