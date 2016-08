YIlvekselle tappio paikallisväännössä

Ylöjärven Ilveksen naisten edustusjoukkue otti lauantaina komean 0–2 (0–0) voiton Hämeenlinnan Härmästä. Vieraissa käyty peli oli kahden tärkeitä sarjapisteitä tavoittelevian joukkueen kamppailu, jossa haettiin tosissaan hyviä asetelmia Kakkosen B-lohkon kärjen tuntumaan.

Vierasjoukkue oli valmistautunut otteluun maalintekoharjoituksia lisäämällä, mikä näkyikin koko ottelun ajan hyvien maalitilanteiden runsautena ja viimeistelyn maltillisuutena. Kotijoukkueen vahva puolustus oli kuitenkin vaikea läpäistä.

YIlves ei lähtenyt ratkaisemaan ottelua kaukolaukauksin, vaan ratkaisevaa maalipaikkaa haettiin syöttöpelin avulla. Härmä rakensi peliään YIlveksen lailla maltillisesti, mutta ei kyennyt luomaan varsinaisia laatupaikkoja vieraiden tahtiin. Tarkka joukkuepeli piti ensimmäisen puoliajan maalittomana ja ottelun ratkaisu jäi toiselle jaksolle.

Toisen jakson alku ei selkeää muutosta pelitapahtumiin luvannut. Ratkaiseva tilanne syntyi kuitenkin Ida Lohtanderin hyvällä oivalluksella keskikentällä. Ottelun 52. minuutilla hieman liian ylös sijoittunut kotijoukkueen puolustuslinja läpäistiin näyttävästi Lohtanderin antaessa keskeltä pitkän läpisyötön Jenni Häklille. Häkli murtautui kasvotusten maalivahti Aino Laakson kanssa ja sijoitti pallon varmasti verkon perukoille.

YIlves jatkoi vahvalla pallon hallinnalla ja ottelun 60. minuutilla syntyi joukkueen toinen maali. Rosa Sirén pelasi laidalta boksiin ajaneelle Elisa Ilotulle huipputarjoilun, josta Ilottu sijoitti pallon hallitusti takatolpan viereen ohi Laakson.

YIlves kykeni hyvän pallonhallintansa avulla pitämään Härmän kurissa ottelun viimeisen puolituntisen ja rakensi vielä muutaman vaarallisen tilanteen kotijoukkueen maalille. Lisää maaleja ei ottelussa kuitenkaan syntynyt.

Saana Järvenpään vartioima YIlveksen maali pysyi koskemattomana, vaikka viime hetkien läpiajotilanne yhden kavennuspaikan kotijoukkueelle tarjosikin.

Maalivahteja riittää

YIlves on kauden aikana peluuttanut maalipuiden välissä kolmea eri maalivahtia hyvällä menestyksellä. Neljäskin laatuluokan veräjän vartija on luvassa Saara Viitasen palattua harjoitusrinkiin heinäkuun lopulla. Viime kaudella Viitanen pelasi Itävallan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Myös kentällä on käynyt melkoinen myllerrys vielä juniori-ikäisten pelaajien totutellessa tulevien vuosien temmellyskenttäänsä. Lauantaina ensimmäiset Kakkosen minuuttinsa kävivät onnistuneesti pelaamassa Pihla Kuulas ja Aino Kantanen.

YIlves on nyt lohkonsa nelossijalla. Lauantain voitto ei muuttanut joukkueen sijoitusta, mutta ylöjärveläisten ero lohkokakkoseen kutistui kolmeen pisteeseen.

YIlveksen ottelut jatkuvat jo tänään keskiviikkona Räikällä, kun luvassa on jännittävä paikalliskamppailu Ilves-Kissoja vastaan. Ottelu alkaa kello 19.30.