TSOP puski rahastoilla ja sijoitusvakuutuksilla yllätyshyvää tulosta

Vuosikausia hyviä tuloksia asuntoluotoilla takonut Tampereen Seudun Osuuspankki on saanut uudet ruokahampaat. Rahalaitos ylsi viime vuonna yllätyskorkeaan tulokseen rahastojen ja sijoitusvakuutuksien turvin.

TSOP:n ovi kävi myönteiseen suuntaan tiheään tahtiin. Esimerkiksi Ylöjärven konttori sai 352 uutta asiakasta.

Varatoimitusjohtaja Jani Vilpponen myöntää, että vuoteen 2013 lähdettäessä tuloksen saavuttaminen hirvitti.

– Teimme odotettua paremman tuloksen. Liikevoittoa kertyi kolmannes vuoden 2012 tulosta enemmän eli 14,4 miljoonaa euroa, hän tarkentaa.

– Tulevaisuus on helppo kohdata, kun tulos on kestävällä tasolla. On muistettava, että toimialan sääntely kiristyy koko ajan. Puskurit ovat tervetulleita.

Vilpponen kuvailee, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään.

Asiakasvarojen kasvu heijastuu myönteisesti pankkien arkeen.

– Vuositolkulla ykköstulonlähteemme oli asuntolainat. Nyt niiden tuotto on selvästi aikaisempaa pienempi, varatoimitusjohtaja vertailee.

Uusia ansaintalähteitä ovat rahastot ja sijoitusvakuutukset.

– Varallisuudenhoitopalveluidemme kysyntä lisääntyi merkittävästi. Rahastojen ja sijoitusvakuutusten suosio nousi tuntuvasti. Markkinaosuutemme vahinkovakuutuksissa kasvoi olennaisesti, Vilpponen luettelee.

Hän lisää, että TSOP:n tulos petraantui lisäksi myönteisen pörssivuoden ja korkokatteen suotuisan kehityksen ansiosta.

– Viime vuonna yleinen lainojen marginaalitaso hivuttautui aikaisempia vuosia kestävämmälle tasolle, varatoimitusjohtaja kertoo.

Vilpposen mukaan uusien asuntoluottojen marginaali vaihteli asiakkuudesta mukaan 1,4 prosentista 2 prosenttiin.

– Myös yritysluottojen marginaali kipusi ylöspäin. Se heilui neljän ja viiden prosentin välillä.

Vilpponen sanoo, että TSOP noudatti tiukkaa kulukuria.

TSOP pienoiskoossa Ylöjärvellä

Liki 32 000 asukkaan Ylöjärven kasvukaupungissa toimiva Tampereen Seudun Osuuspankin konttori on tunnusluvuiltaan pienoiskuva koko rahalaitoksesta.

Konttorinjohtaja Tarja Yli-Perttala on erittäin tyytyväinen yksikkönsä toimintaan ja tulokseen.

– Suuri ilonaiheemme on, että konttorimme ovi on käynyt ahkeraan tahtiin nimenomaan sisäänpäin. Saimme viime vuonna uusia asiakkaita 352. Luku on merkittävä, koska perälautamme ei vuotanut, hän luonnehtii.

TSOP hankki yhteensä 6 798 uutta asiakasta. Nyt asiakkaita on yhteensä 183 193.

Ylöjärven konttorin 12 291 asiakkaasta 5 726 on omistajajäseniä. Koko pankilla on 82 659 omistajajäsentä.

Ylöjärven konttorin koko luottokanta oli 163 miljoonaa euroa, josta asuntoluottojen osuus oli 113,3 miljoonaa euroa.

Konttori myönsi uusia asuntoluottoja 20,8 miljoonan euron verran.

Yritysluottoja puolestaan annettiin 10,6 miljoonan euron edestä.

Uuteen vuoteen myönteisesti

Jani Vilpponen korostaa, että alkanut vuosi avautuu valoisampana kuin edellinen vuosi vastaavaan ajankohtaan.

– Asuntolainojen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Asuntokauppa orastaa, ja se vaikuttaa piristyvän viikko viikolta.

Vilpposen mukaan yritysten investointihalu on vielä matalalla tasolla.

– Tilanne on kuitenkin varovaisesti paranemassa, hän luo uskoa.

– Seudun työttömyys on toistaiseksi pysynyt hallinnassa.