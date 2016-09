Ei mitään liivijengiläisiä

Kaurasmäkeläisen kerrostalon parkkipaikalta kuuluu harva se päivä matalaa murinaa. Kun Kari Saarinen käynnistää Harley-Davidson Softail Custominsa, koko lähitienoo havahtuu.

Moottoripyöräilyä elämäntavakseen kuvaileva freelancetoimittaja herättää huomiota myös pihapiiristä poistuessaan. Syy siihen löytyy hänen päältään.

– Backbone MC:n nimi tulee siitä, että kerhossamme on vain jäseniä, joilla on aidosti selkärankaa. Ja siis nimenomaan ajamiseen, yhteisönsä liiviä ylpeänä kantava Saarinen toteaa.

– Suurin osa kansasta muodostaa mielipiteensä moottoripyöräkerhoista sen perusteella, mitä lööpit milloinkin kirkuvat. Ikävä kyllä aika harva tietää, mistä tässä on oikeasti kysymys, hän harmittelee.

Omilla tunnuksillaan takkinsa verhoavat moottoripyöräkerhot ovat tulleet Saariselle tutuiksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Miehen itse vuonna 2002 perustaman Backbone MC:n kaltaisia motoristiporukoita on Pirkanmaalla tätä nykyä noin 40.

– Viime vuosina uusia liivikerhoja on perustettu aika tiheään. Se on ihan luonnollista, sillä myös moottoripyörien määrä on kasvanut Suomessa tasaiseen tahtiin, hän miettii.

Kerhotoiminnan keskiössä on luonnollisesti moottoripyöräily. Saarisen mukaan tiivis yhteisöllisyys on monelle prätkäharrastajalle erittäin tärkeää.

– Esimerkiksi Backbone MC on käytännössä tiivis kaveriporukka, jossa jokainen omistaa Harrikan. Meillä on oma tallitila, jonne kokoonnumme aina silloin tällöin, mies tiivistää.

Menneen kesän kohokohtia Saariselle ja kumppaneille olivat muun muassa Varkaudessa järjestettyyn suureen Harley-Davidson-kokoontumisajoon osallistuminen ja Turun saariston maankuulun rengastien kiertäminen. Myös muiden kerhojen tapahtumissa on tullut vuoden mittaan käytyä.

– Joskus järjestämme itsekin illanistujaisia, aivan samoin kuin vaikkapa urheiluseurat tai yritykset, Saarinen lisää.

Ylöjärveläisen puheet saavat liiveillä varustettujen motoristikerhojen toiminnan kuulostamaan kaikin puolin arkiselta. Saarisen mukaan kyse on – toden totta – varsin tavanomaisesta harrastamisesta.

– Suurten tiedotusvälineiden käyttämä termi liivijengi ärsyttää, koska sillä on negatiivinen ja rikollinen kaiku. Nämä ovat kerhoja, eivät jengejä, aivan kuten vaikkapa purjehdus- tai postimerkkeilykerhot, prätkämies tuhahtaa.

Pelottelua ja kritiikittömyyttä

Saarinen kertoo, etteivät kerhotunnuksia kantavat moottoripyöräharrastajat saa aina elää haluamaansa elämää rauhassa. Ennakkoluulot aiheuttavat ongelmia, jotka ovat pieniä, mutta toistuvia.

– Kun vierailen muun Backbone-porukan kanssa tiettyjen kerhojen tapahtumissa, poliisi ratsaa meidät joka ikinen kerta. Kaikkien henkilöllisyys tarkastetaan ja samalla katsotaan, onko kukaan etsintäkuulutettu. Yhdelläkään meistä ei ole rikosrekisteriä, ja poliisi tietää sen aivan varmasti, Saarinen kiihtyy.

Ylöjärveläisen kerhopomon mukaan syypäitä vallitsevaan tilaan ovat media ja keskusrikospoliisi. Jälkimmäinen jakaa Saarisen mielestä liioiteltuja raportteja, joita ensin mainittu julkaisee vailla kritiikkiä.

Sitä, että moottoripyöräkerhojen jäsenet ovat vuosien mittaan syyllistyneet vakaviinkin rikoksiin Saarinen ei kiistä. Julkisesta keskustelusta puuttuu hänen mukaansa kuitenkin terve maalaisjärki.

– Kaikissa ihmisryhmissä on henkilöitä, jotka tekevät rikoksia. Heidän tuomitsemisensa on oikeuslaitoksen tehtävä. Nyt kuitenkin poliisi on yrittänyt haalia itselleen tuomiovaltaa, mikä on mielestäni erittäin arveluttavaa, Saarinen lataa.

Suomalaiset oikeusistuimet eivät vielä tähän päivään mennessä ole antaneet yhtäkään tuomiota, jossa jokin moottoripyöräkerho olisi julistettu rikollisjärjestöksi. Eniten rajanvetoa on käyty Helvetin Enkeleinä paremmin tunnetun Hells Angels MC:n kohdalla, joka on kuitenkin kerta toisensa jälkeen todettu pelkäksi harrastekerhoksi.

Kansalaisten tajuntaan iskostetut mielikuvat elävät kaikesta huolimatta tiukassa. Saarinen on varma, että hänen nimensä löytyy poliisin salaiselta epäiltyjen rikollisten listalta, jolla ovat esiintyneet muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja entinen F1-kuljettaja Mika Salo.

– Sen verran usein minut on ratsattu, että eiköhän se todennäköistä ole, hän naurahtaa päätään pudistellen.

Tuntemattomat vitsailevat

Kerhotoiminnan ulkopuolisessa elämässä Saarisen Backbone-tunnukset eivät ole poikineet miehelle mitään ikäviä seurauksia. Hän voi tehdä töitään rauhassa, ja tuntemattomilta silloin tällöin kuuluvat kommentitkin ovat lähinnä humoristisia.

– Tosin onhan se pidemmän päälle vähän rasittavaa vastailla ”missäs teidän sinkonne on” -tyylisiin kysymyksiin, Saarinen hymähtää.

Tampereella päämajaansa pitävän Backbone MC:n presidentti toivoo, että suomalaiset alkaisivat arvioida kanssaihmisiään nykyistä enemmän omien kokemustensa perusteella. Yleistämisellä ei hänen mielestään saavuteta mitään.

– Keskusrikospoliisin motiivia moottoripyöräkerhojen leimaamiseen on pohdittu paljon, enkä minäkään tiedä siihen vastausta. Ehkä KRP haluaa turvata omat budjettirahansa luomalla suomalaisille pelkoja, Saarinen miettii.

Kävi jatkossa miten kävi, yksi asia on varmaa: motoristien pyörät eivät pysähdy. Yhteisöllisyys ja ajamisen tuoma vapauden tunne pitävät Backbone MC:n kaltaiset kerhot toiminnassa hamaan tulevaisuuteen saakka.

– Kaikki eivät halua olla Lions-klubeissa tai lentopallojoukkueissa. Me ajamme moottoripyörillä ja elämme kerhoelämää.