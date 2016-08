”Myrkkymakkaroilla ei ratkaista ongelmia”

Koiranvihaajien luottokeino koiraongelmien ratkaisemisessa tuntuu olevan vuodesta toiseen sama: luontoon levitetään myrkkyä sisältäviä makkaroita ja muita elintarvikkeita. Koirien lisäksi näistä myrkkypommeista voivat kärsiä niin lapset kuin luonnon eläimetkin. Vakiaseena käytetty rotanmyrkky aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman.

Etenkin sosiaalisen median käyttäjät törmäävät harva se päivä kiertoviesteihin, joissa varoitellaan luontoon jätetyistä myrkkymakkaroista ja -lihapullista.

Koiranvihaajat iskevät sinne, missä lemmikkejä näkyy varmasti: viime aikoina koirapuistoihin tehdyt myrkytysiskut ovat yleistyneet.

Ylöjärvellä ei ole omaa koirapuistoa, joten kaupungin asukkaat vievät usein koiriaan Tampereen koirapuistoihin telmimään. Esimerkiksi Onkiniemen ja Hakametsän koirapuistot ovat tiuhaan hännänheiluttajien käytössä.

Tampereella asuva Olli Koponen törmäsi keväällä Hakametsän koirapuistossa epäilyttävään tilanteeseen. Oli hilkulla, ettei Sani-koiralle käynyt köpelösti.

– Tutustuimme muihin koiriin ja kiersimme puistoa ympäri. Heittelin Sanille palloa, kunnes yhtäkkiä näin sen haistelemassa maasta löytämäänsä lihapullaa, Koponen kertaa.

– Onneksi ehdin komentaa Sania, eikä se ehtinyt syödä mitään. Löysin läheltä pari lihapullaa lisää, keräsin ne pois ja kerroin muille koirapuistossa oleville, mitä oli tapahtunut. Kiersimme aitausta, mutta emme löytäneet enempää lihapullia.

Koponen ei osaa sanoa, oliko lihapullissa myrkkyä, mutta läheltä piti -tilanne oli tarpeeksi herättävä.

– On huolestuttavaa, jos joku haluaa tappaa viattomia eläimiä myrkyttämällä. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi ihmiset ovat vihoissaan koirille. Häiriökäyttäytymisen syy löytyy ihmisistä, jotka pitävät koiria eivätkä osaa kouluttaa niitä kunnolla. Eläin ei osaa tiedostaa ilman koulutusta, että se tekee jotain väärin.

Oireet alkavat myöhään

Koirille tarkoitetut lihapullat ja makkaranpalat sisältävät usein rotanmyrkkyä.

Koponen veisi koiran päivystävälle eläinlääkärille, jos näkisi sen syövän jotain epäilyttävää luonnossa.

– Rotanmyrkky aiheuttaa kuulemma aika oireettoman kuoleman, mies pohtii.

Eläinlääkäri Urho Riihikoski vahvistaa Koposen epäilyt: oireet näkyvät vasta parin kolmen päivän kuluttua myrkyn syömisestä.

– Nähtyään, että koira syö myrkkyä, se täytyy oksennuttaa välittömästi. Vanha konsti on laittaa suolaa kielen päälle, Riihikoski kertoo.

Jos eläin ehtii syödä myrkkyä, ovat nopeat liikkeet tarpeen.

– Myrkky imeytyy äkkiä, joten oksennutus on tehtävä viimeistään tunnin sisällä myrkyn syömisestä.

Jos syömisestä on ehtinyt kulua tuntia kauemmin, on Riihikosken mukaan hakeuduttava heti eläinlääkäriin.

– K-vitamiini auttaa rotanmyrkyn aiheuttamaan myrkytykseen.

Neljän viiden vuorokauden kuluttua myrkytyksestä koira on kriittisessä tilassa.

Jos koiran tila on edennyt kriittiiseksi, joutuu eläinlääkäri turvautumaan verensiirtoon.

Rotanmyrkky aiheuttaa voimakkaan verenvuototaipumuksen.

Sisäinen verenvuoto etenee vähitellen suolistoon, virtsateihin ja keuhkoihin.

– Eläintä on vaikea pelastaa, jos myrkytyksen saamisesta on mennyt kauan. Vaikeinta näissä tapauksissa on, että oireet alkavat näkyä vasta muutaman päivän kuluttua myrkyn syömisestä.

Koiraa kannattaa pitää jatkuvasti silmällä.

Jos koiran vointi heikkenee nopeasti ja sillä on anemian oireita, voi kyseessä olla rotanmyrkyn aiheuttama sisäinen verenvuoto.

– Koira on huonokuntoinen ja sen silmäluomet ja suun limakalvot muuttuvat anemisiksi eli vaalenevat selkeästi, Riihikoski luettelee.

– Koiran pelastamiseen vaikuttaa niin hoitoon pääsemisen nopeus kuin syödyn myrkyn määrä.

Myös lapset vaarassa

Vaikka myrkkymakkarat suunnataan koirille, eivät niiden levittäjät voi määrätä sitä, kuka ne panee pahaa aavistamatta suuhunsa.

Jos epäilee lapsen syöneen luonnosta elintarvikkeita, täytyy Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Kalle Hopun mukaan seurata tilannetta ja yrittää selvittää, voiko tilanteeseen liittyä jokin riski.

– Jos lapsen syömästä makkarasta on vielä osa jäljellä, voidaan tarkastaa, sisältääkö se jotain ylimääräistä. Jos sellaista havaitaan, aine voidaan yrittää selvittää olomuodon, ulkonäön ja värin perusteella.

Hoppu huomauttaa, että luontoon päätyy elintarvikkeita muutenkin kuin myrkytysmielessä.

– Maasta löytyvissä makkaroissa ja lihapullissa ei ole yleensä rotanmyrkkyä, vaan ne ovat päätyneet luontoon vahingossa. Lapsella saattaa siis olla todennäköisemmin pilaantuneesta elintarvikkeesta aiheutuneita ruokamyrkytyksen oireita. Jos on vahva epäily siitä, että lapsi on syönyt myrkkyä, on hakeuduttava lääkärin päivystykseen, Hoppu summaa.

Myrkyttäminen on laitonta

Vanhempi konstaapeli Joni Tiirikainen Ylöjärven poliisista neuvoo ottamaan heti yhteyttä poliisiin, jos löytää luonnosta myrkkyä sisältäviä makkaroita, lihapullia tai muita elintarvikkeita.

– Ne on myös kerättävä maastosta pois, Tiirikainen jatkaa.

Jos näkee ihmisen levittelemässä luontoon sinne kuulumattomia myrkkypaloja, täytyy Tiirikaisen mukaan painaa tuntomerkit tarkasti ylös.

– On hyvä, jos osaa kuvailla muun muassa epäillyn iän ja vaatetuksen. Myös rekisterinumero on hyvä ottaa ylös, jos epäilty liikkuu autolla tai muulla kulkuneuvolla.

Tiirikaisen mukaan poliisin tietoon ei ole tullut tänä vuonna myrkytystapauksia Ylöjärvellä.

– Toki saattaa olla sellaisia tapauksia, joissa ei ole otettu yhteyttä poliisiin.

Poliisi muistuttaa, että myrkyllisten elintarvikkeiden levittäminen luontoon on laitonta.

Eläinlääkäri Urho Riihikoski toteaa, että aiemmin rotanmyrkystä kärsivät lähinnä maaseutujen koirat, jotka kävivät jyrsijöille tarkoitetuilla ansoilla.

Nykyään koiranvihaajat ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä ja myrkyttävät hännänheiluttajia tarkoituksella.

Riihikoski kuitenkin huomauttaa, että myrkkymakkaroilla ei voida ratkaista ongelmia.

Usein myrkyttäjillä on taustalla viha koirien häiriökäyttäytymistä kohtaan.

– Ongelmien selvittämiseen on oltava muunlaisia keinoja. Myrkyttäminen ei auta mihinkään, mihin koiranvihaajat haluavat saada muutoksen.